Bursa BUSKİ su kesintisi! 8-9 Temmuz Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 8 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 8 Temmuz su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Karacabey

08.07.2026 tarihinde saat 00.10 ile 23.50 arasında, Çınarcık İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde arıtılan suyun mevcut içme suyu sistemine entegrasyonu kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Yenikaraağaç, Eskikaraağaç, İkizce, Orhaniye, Taşpınar, Hürriyet, Muratlı, Subaşı, Karakoca, Seyran, Canbaz, Harmanlar ve Hayırlar mahalleleri etkilenecektir. Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.

Mudanya

08.07.2026 tarihinde saat 00.10 ile 23.50 arasında, Çınarcık İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde arıtılan suyun mevcut içme suyu sistemine entegrasyonu kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Balabancık, Çekrice, Orhaniye, Hançerli, Esence, Eğerce, Söğütpınar, Mesudiye, Emirleryenicesi ve Yörükyenicesi mahalleleri etkilenecektir. Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.

Mustafakemalpaşa

03.07.2026 ile 08.07.2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında, BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar nedeniyle meydana gelebilecek arızalara bağlı olarak zaman zaman su kesintisi yaşanabilecektir. Kesintiler Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahalleleri ile bu mahallelerdeki cadde ve sokakları kapsayacaktır.

09.07.2026 ile 13.07.2026 tarihleri arasında da aynı bölgelerde her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanabilecektir. Vatandaşların tedbirli olmaları önemle rica olunur.

Nilüfer

08.07.2026 tarihinde saat 00.10 ile 23.50 arasında, Çınarcık İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde arıtılan suyun mevcut içme suyu sistemine entegrasyonu kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Alaaddinbey, Yüzüncüyıl Mahallesi'nin Uğur Mumcu Bulvarı ve çevresi, Ürünlü, 19 Mayıs, 23 Nisan, Ertuğrul, Küçük Sanayi Sitesi'nin Alaaddinbey sınırlarında kalan bölümü, Altınşehir Mahallesi'nin Çetin Emeç Bulvarı'nın doğusunda kalan kısmı, Uludağ Üniversitesi yerleşkesi ve Tıp Fakültesi, Görükle Dumlupınar, Görükle Kuruluş, Balkan, 30 Ağustos Zafer, Kızılcıklı, Hasanağa, Akçalar, Kayapa, Başköy, İrfaniye, Gökçeköy, Büyükbalıklı, Konaklı, Çaylı, Badırga, Karacaoba ve Çatalağıl mahalleleri ile Organize Sanayi Bölgeleri, Dökümcüler Sanayi Bölgesi, Badırga Sanayi Bölgesi, TEKNOSAB ve Dörtçelik Çocuk Hastanesi etkilenecektir.

07.07.2026 ile 11.07.2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, içme suyu hatlarında yapılacak çalışmalar nedeniyle Çamlıca ve Kültür mahallelerinde zaman zaman su kesintisi yaşanabilecektir.

03.07.2026 ile 08.07.2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında, Özlüce Mahallesi'nde Özer Sokak, Erdinç Sokak ve çevresinde zaman zaman su kesintisi uygulanabilecektir.

09.07.2026 ile 13.07.2026 tarihleri arasında da Özlüce Mahallesi'nde Özer Sokak, Erdinç Sokak ve çevresinde her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabilecektir.

Osmangazi

07.07.2026 ile 10.07.2026 tarihleri arasında her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında, BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar nedeniyle Soğanlı Mahallesi, Alemdar Mahallesi, Yunus Sokak, 1. Aras Sokak ve çevresinde zaman zaman su kesintisi uygulanabilecektir. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

Yenişehir

07.07.2026 ile 10.07.2026 tarihleri arasında her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında, BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar nedeniyle Kurtuluş Mahallesi, Çelebiköy Yolu ve çevresinde zaman zaman su kesintisi uygulanabilecektir. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.