Bursa BUSKİ su kesintisi! 7-8 Temmuz Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 7 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 7 Temmuz su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Karacabey

08.07.2026 tarihinde saat 00.10 ile 23.50 arasında, Çınarcık İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde arıtılan suyun mevcut içme suyu sistemine entegre edilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Yenikaraağaç, Eskikaraağaç, İkizce, Orhaniye, Taşpınar, Hürriyet, Muratlı, Subaşı, Karakoca, Seyran, Canbaz, Harmanlar, Harmanlı ve Hayırlar mahalleleri etkilenecektir. Vatandaşların tedbirli olmaları rica edilmektedir.

Mudanya

08.07.2026 tarihinde saat 00.10 ile 23.50 arasında, Çınarcık İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde arıtılan suyun mevcut içme suyu sistemine entegre edilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Balabancık, Çekrice, Orhaniye, Hançerli, Esence, Eğerce, Söğütpınar, Mesudiye, Emirleryenicesi ve Yörükyenicesi mahalleleri etkilenecektir. Vatandaşların tedbirli olmaları rica edilmektedir.

Mustafakemalpaşa

03.07.2026 ile 08.07.2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle meydana gelebilecek arızalara bağlı olarak zaman zaman su kesintisi yaşanabilecektir. Kesintiler Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerindeki çeşitli cadde ve sokakları kapsayacaktır.

Nilüfer

08.07.2026 tarihinde saat 00.10 ile 23.50 arasında, Çınarcık İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde arıtılan suyun mevcut içme suyu sistemine entegre edilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Alaaddinbey, Yüzüncüyıl Mahallesi'nin Uğur Mumcu Bulvarı ve çevresi, Ürünlü, 19 Mayıs, 23 Nisan, Ertuğrul, Alaaddinbey sınırları içerisindeki Küçük Sanayi Sitesi, Çetin Emeç Bulvarı'nın doğusunda kalan Altınşehir, Uludağ Üniversitesi yerleşkesi ve Tıp Fakültesi, Görükle Dumlupınar, Görükle Kuruluş, Balkan, 30 Ağustos Zafer, Kızılcıklı, Hasanağa, Akçalar, Kayapa, Başköy, İrfaniye, Gökçeköy, Büyükbalıklı, Konaklı, Çaylı, Badırga, Karacaoba ve Çatalağıl mahalleleri ile Organize Sanayi Bölgeleri, Dökümcüler Sanayi Bölgesi, Badırga Sanayi Bölgesi, TEKNOSAB ve Dörtçelik Çocuk Hastanesi etkilenecektir.

07.07.2026 ile 11.07.2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle Çamlıca ve Kültür mahallelerinde zaman zaman su kesintisi yaşanabilecektir.

03.07.2026 ile 08.07.2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle Özlüce Mahallesi'nde, Özer Sokak, Erdinç Sokak ve çevresinde zaman zaman su kesintisi yaşanabilecektir.

Osmangazi

07.07.2026 tarihinde saat 14.00 ile 16.00 arasında, Atıcılar Mahallesi 3. Başak Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

07.07.2026 tarihinde saat 14.30 ile 16.00 arasında, Maksem Mahallesi Fener Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

07.07.2026 tarihinde saat 14.40 ile 17.00 arasında, İsmetiye Mahallesi İncirli Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

07.07.2026 ile 10.07.2026 tarihleri arasında her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle Soğanlı Mahallesi, Alemdar Mahallesi, Yunus Sokak, 1. Aras Sokak ve çevresinde zaman zaman su kesintisi yaşanabilecektir.

Yenişehir

07.07.2026 ile 10.07.2026 tarihleri arasında her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle Kurtuluş Mahallesi, Çelebiköy Yolu ve çevresinde zaman zaman su kesintisi yaşanabilecektir.

Yıldırım

07.07.2026 tarihinde saat 15.30 ile 18.00 arasında, Güllük Mahallesi 4. İpek Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

07.07.2026 tarihinde saat 17.10 ile 19.00 arasında, Kazım Karabekir Mahallesi Karasu Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.