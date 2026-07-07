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Dünya, Mısır Teknik Direktörü Hassan'ın Filistin için söylediklerini konuşuyor

Dünya, Mısır Teknik Direktörü Hassan'ın Filistin için söylediklerini konuşuyor Haber Videosunu İzle
Dünya, Mısır Teknik Direktörü Hassan'ın Filistin için söylediklerini konuşuyor
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Filistin halkına verdiği desteği yineleyen Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, karar alıcılara ve spor camiasına Filistinlilerin yaşama hakkı için yeniden çağrıda bulundu.

  • Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, Avustralya galibiyetini Filistin bayrağı açarak kutladı.
  • Hassan, Filistin halkının yaşadıklarını hissetmeyenin insan olmayı hak etmediğini söyledi.
  • Hassan, dünyanın ve karar alıcıların Filistin halkını yalnız bırakmasını utanç kaynağı olarak nitelendirdi.

FIFA 2026  Dünya Kupası son 16 turunda oynanacak Arjantin maçı öncesi konuşan Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, Avustralya karşısında galip gelmelerini Filistin bayrağı açarak kutlamasıyla alakalı açıklamalarda bulundu. 

''ONLARIN YAŞADIKLARINI HİSSETMEYEN İNSAN OLMAYI HAK ETMİYOR''

Filistin halkına yönelik desteğini sürdürüp sürdürmeyeceğine ilişkin soruya Hassan, "Dünyada Filistin halkının yaşadıklarını hissetmeyen hiç kimse insan olmayı hak etmiyor. Avrupa'da veya Amerika'da bir hayvan zarar gördüğünde insan ve hayvan hakları örgütlerinin hemen harekete geçtiğini görüyoruz. Ancak Gazze'de her gün aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce insan katledilirken aynı duyarlılık gösterilmiyor. Bütün bir halk yaz kış çadırlarda yaşamak zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

''ÇOCUKLAR YİYECEK YEMEK BULAMIYOR''

Hassan, İsrail saldırıları altındaki Filistinlilerin maruz kaldığı insani drama dikkati çekerek, "Bizler yazın klimaya, kışın ise ısıtıcıya ihtiyaç duyarken, Filistin halkı açıkta, çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Çocuklar yiyecek yemek bulamıyor, hastalıktan ve uykusuzluktan kırılıyor" dedi.

''FİLİSTİN HALKINI YALNIZ BIRAKMASI UTANÇ KAYNAĞIDIR''

Duruşunun tamamen insani gerekçelere dayandığını vurgulayan Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sel veya fırtına olduğunda herkes sığınacak bir yer bulur ancak Gazze'de ve Filistin'de insanların sığınabileceği hiçbir güvenli yer yok. Dünyanın ve karar alıcıların Filistin halkını bu halde yalnız bırakması bir utanç kaynağıdır. Dünya Kupası vesilesiyle farklı dinlerden ve ülkelerden tüm sporculara ricada bulunuyorum; lütfen dünyaya şu mesajı gönderin: 'Bırakın Filistin halkı yaşasın.' Çünkü onların tek istediği şey sadece yaşamak.''

DÜNYADA GENİŞ YER EDİNDİ

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan'ın bu sözleri kısa süre içerisinde tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. İddialara göre, Mısır'ın Arjantin'i yenmesi halinde tüm Mısır kafilesinin Filistin bayrağıyla saha ortasında tur atacakları dile getirildi.  

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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