Bursa BUSKİ su kesintisi! 6-7 Aralık Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 6 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 6 Aralık su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Gemlik – Kurşunlu

Planlanan başlangıç tarihi: 27.11.2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi: 09.12.2025 saat 18.00

Kesim tarihi: 27.11.2025 saat 09.00

Açıklama:

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların oluşması durumunda, Gemlik İlçesi Kurşunlu Mahallesi ve çevresinde 27 Kasım 2025 ile 9 Aralık 2025 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Mustafakemalpaşa – Hamzabey

Planlanan başlangıç tarihi: 26.11.2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi: 07.12.2025 saat 18.00

Kesim tarihi: 26.11.2025 saat 09.00

Açıklama:

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalara bağlı olarak Mustafakemalpaşa İlçesinin Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri ile civarında 26 Kasım 2025 ile 7 Aralık 2025 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Nilüfer – Altınşehir

Planlanan başlangıç tarihi: 06.12.2025 saat 10.00

Planlanan bitiş tarihi: 06.12.2025 saat 16.00

Kesim tarihi: 06.12.2025 saat 10.00

Açıklama:

Nilüfer İlçesi C4 B–61 alt bölgesinde bulunan Altınşehir Mahallesi 227. Sokak ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 6 Aralık 2025 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında su kesintisi gerçekleştirilecektir.

Nilüfer – Doğanköy

Planlanan başlangıç tarihi: 05.12.2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi: 05.12.2025 saat 19.00

Kesim tarihi: 05.12.2025 saat 09.00

Açıklama:

BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler Birinci Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Doğanköy Mahallesi ve çevresinde 7 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Saygıdeğer Bursalılara önemle duyurulur.

Osmangazi – Alacamescit

Planlanan başlangıç tarihi: 06.12.2025 saat 10.30

Planlanan bitiş tarihi: 06.12.2025 saat 11.30

Kesim tarihi: 06.12.2025 saat 10.30

Açıklama:

Osmangazi İlçesi C1 D03 alt bölgesinde bulunan Alacamescit Mahallesi Okçular Sokak ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 6 Aralık 2025 tarihinde 10.30 ile 11.30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Osmangazi – Demirtaş Barbaros

Planlanan başlangıç tarihi: 02.12.2025 saat 08.00

Planlanan bitiş tarihi: 08.12.2025 saat 18.00

Kesim tarihi: 02.12.2025 saat 08.00

Açıklama:

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalara bağlı olarak Osmangazi İlçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi 496. Sokak, 436. Sokak ve çevresinde 2 Aralık 2025 ile 8 Aralık 2025 tarihleri arasında 08.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Osmangazi – Doğanbey

Planlanan başlangıç tarihi: 06.12.2025 saat 11.45

Planlanan bitiş tarihi: 06.12.2025 saat 13.45

Kesim tarihi: 06.12.2025 saat 11.45

Açıklama:

Osmangazi İlçesi C1 D03 alt bölgesinde bulunan Doğanbey Mahallesi Doğanbey Sokak ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 6 Aralık 2025 tarihinde 11.45 ile 13.45 saatleri arasında su kesintisi gerçekleştirilecektir.

Yıldırım – Şükraniye

Planlanan başlangıç tarihi: 06.12.2025 saat 15.00

Planlanan bitiş tarihi: 06.12.2025 saat 16.00

Kesim tarihi: 06.12.2025 saat 15.00

Açıklama:

Yıldırım İlçesi C3 alt bölgesinde bulunan Şükraniye Mahallesi 7. Mercan Sokak civarında arıza çalışması nedeniyle 6 Aralık 2025 tarihinde 15.00 ile 16.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.