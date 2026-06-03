Bursa BUSKİ su kesintisi! 3-4 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 3 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 3 Haziran su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerinde 2 Haziran 2026 ile 7 Haziran 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintileri yaşanabilecektir. Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.

Nilüfer

Fethiye Mahallesi Fazıl Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 3 Haziran 2026 tarihinde 14.45 ile 15.45 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

23 Nisan Mahallesi 247. Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 3 Haziran 2026 tarihinde 10.30 ile 11.30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Osmangazi

Dikkaldırım Mahallesi Dilek Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 3 Haziran 2026 tarihinde 12.00 ile 14.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Hamitler Mahallesi ve çevresinde yürütülecek arıza çalışması nedeniyle 3 Haziran 2026 tarihinde 15.15 ile 16.15 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Kemerçeşme Mahallesi Şahin Sokak ve çevresinde yürütülecek arıza çalışması nedeniyle 3 Haziran 2026 tarihinde 15.00 ile 16.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Panayır Mahallesi Pembe Sokak ve çevresinde yürütülecek arıza çalışması nedeniyle 3 Haziran 2026 tarihinde 15.30 ile 17.30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Yıldırım

Akçağlayan Mahallesi Badem Sokak ve çevresinde yürütülecek arıza çalışması nedeniyle 3 Haziran 2026 tarihinde 16.50 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Mimarsinan Mahallesi Çimen Sokak ve çevresinde yürütülecek arıza çalışması nedeniyle 3 Haziran 2026 tarihinde 14.30 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Samanlı Mahallesi 14. Gül Sokak ve çevresinde yürütülecek arıza çalışması nedeniyle 3 Haziran 2026 tarihinde 14.30 ile 16.30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.