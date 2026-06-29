Bursa BUSKİ su kesintisi! 29-30 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 29 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 29 Haziran su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

MUSTAFAKEMALPAŞA

Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahalleleri ile çevresindeki bazı cadde ve sokaklarda, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle 27 Haziran 2026 ile 2 Temmuz 2026 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

NİLÜFER

Balkan Mahallesi ve çevresinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında 29 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Çamlıca ve Kültür mahalleleri ile çevresinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle 27 Haziran 2026 ile 1 Temmuz 2026 tarihleri arasında 09.00 ile 17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Yolçatı ve Minareliçavuş mahalleleri ile çevresinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında 30 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

OSMANGAZİ

Alemdar Mahallesi, Yunus Sokak, 1. Aras Sokak ve çevresinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle 27 Haziran 2026 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında 10.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Yunuseli Mahallesi Turfan Sokak ve çevresinde, C4_B19 alt bölgesinde yürütülecek arıza çalışması nedeniyle 29 Haziran 2026 tarihinde 16.00 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

YILDIRIM

Eğitim Mahallesi 3. Kurt Sokak ve çevresinde, C1_D07 alt bölgesinde yürütülecek arıza çalışması nedeniyle 29 Haziran 2026 tarihinde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.