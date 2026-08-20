Bursa BUSKİ su kesintisi! 20-21 Ağustos Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 20 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 20 Ağustos su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

KARACABEY

Yolağzı Mahallesi’nde, müteahhidin şebeke hattına zarar vermesi nedeniyle 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 10.00 ile 14.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

YENİŞEHİR

Kavaklı Mahallesi ve çevresinde yapılacak çalışmalar kapsamında, 21 Ağustos 2026 ile 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında her gün saat 08.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Terziler Mahallesi ve çevresinde yürütülen çalışmalar nedeniyle, 16 Ağustos 2026 ile 20 Ağustos 2026 tarihleri arasında saat 08.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

YILDIRIM

Çelebi Mehmet Mahallesi Arpaçay Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle, 20 Ağustos 2026 tarihinde saat 17.50 ile 19.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Mimarsinan Mahallesi Mimarsinan Caddesi ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle, 20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Yavuzselim Mahallesi Armutlu Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle, 20 Ağustos 2026 tarihinde saat 17.30 ile 18.30 arasında su kesintisi uygulanacaktır.