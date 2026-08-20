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İsmail Kartal ve Dirk Kuyt'ın yıllık geliri ortaya çıktı

İsmail Kartal ve Dirk Kuyt'ın yıllık geliri ortaya çıktı
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Fenerbahçe'de son günlerde eleştirilerin odağında yer alan teknik direktör İsmail Kartal ile teknik ekipte görev yapan Dirk Kuyt'ın yıllık kazançları ortaya çıktı. Kartal yıllık 750 bin euro, Kuyt ise 400 bin euro maaş alıyor.

Son dönemde Fenerbahçe'deki tercihleri ve teknik heyeti üzerinden eleştirilen İsmail Kartal'ın sarı-lacivertli kulüpten aldığı ücretle ilgili dikkat çeken bir bilgi paylaşıldı. Gazeteci Berşan Taşkaya'nın aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın yıllık maaşı 750 bin euro.

DIRK KUYT'A 400 BİN EURO

Aynı haberde Dirk Kuyt'ın kazancına ilişkin de bilgi verildi. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın teknik ekibinde yer alan Kuyt'ın yıllık 400 bin euro maaş aldığı belirtildi. Böylece aktarılan rakamlara göre İsmail Kartal ile Dirk Kuyt'ın yıllık toplam maliyeti 1 milyon 150 bin euroya ulaşıyor.

Alper Kızıltepe
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