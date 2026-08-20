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PFDK'den Mahmut Uslu'ya ağır ceza

PFDK'den Mahmut Uslu'ya ağır ceza
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Mahmut Uslu'ya 15 gün hak mahrumiyeti ve 2.5 milyon TL para cezası verdi.

  • PFDK, Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'ya 15 gün hak mahrumiyeti ve 2.5 milyon TL para cezası verdi.
  • Ceza, Uslu'nun Gençlerbirliği maçı sonrası hakem yönetimine yönelik açıklamalarına dayanıyor.
  • Uslu, açıklamasında 'aklınıza ne gelirse yaparız' diyerek lig ve Fenerbahçe ile ilgili tehditkâr ifadeler kullanmıştı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu’ya 15 gün hak mahrumiyeti ve 2.5 milyon TL para cezası verdi.

MAHMUT USLU NE DEMİŞTİ?

Karar, Uslu’nun Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Gençlerbirliği’ne deplasmanda 2-1 mağlup olunan maç sonrasında yaptığı açıklamalara dayanıyor. Maç sonrası konuşan Mahmut Uslu, hakem yönetimine sert tepki göstermişti. Fenerbahçe’nin karşılaşmada iki penaltısının verilmediğini savunan Uslu, özellikle Talisca’nın ceza sahasında elle oynama pozisyonunun penaltı ve kırmızı kart gerektirdiğini belirtmişti.

''AKLINIZA NE GELİRSE YAPARIZ''

Mahmut Uslu'nun açıklamalarında en çok dikkat çeken bölüm ise ''tedbir'' ifadeleri olmuştu. Uslu, ''Bu tür şeyler artık olmasın, her türlü tedbir alırız'' demiş, kendisine bu sözlerle neyi kastettiği sorulduğunda ise ''Aklınıza ne gelirse yaparız. Aklınıza ne gelebiliyorsa yani ligle ilgili, Fenerbahçe’yle kimse artık oynamaması lazım'' şeklinde konuşmuştu.

PFDK'DEN CEZA

PFDK, bu açıklamaları nedeniyle Uslu’ya 15 gün hak mahrumiyeti ve 2.5 milyon TL para cezası uyguladı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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