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Sidiki Cherif'in sorulan soruya verdiği cevabı duyanlar ''Ne alaka?'' diyor

Sidiki Cherif'in sorulan soruya verdiği cevabı duyanlar ''Ne alaka?'' diyor
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Fenerbahçe'den Coventry City'e transfer olan Sidiki Cherif, kulübün sosyal medya hesaplarına açıklamalarda bulundu. Soru cevap yapan Fransız oyuncunun "Oyun tarzını 3 kelimeyle anlat?'' şeklindeki soruya "Pizza severim'' yanıtını vermesi taraftarlar arasında şaşkınlıkla karşılandı.

Fenerbahçe’den İngiltere Premier Lig ekibi Coventry City’ye transfer olan Sidiki Cherif, yeni kulübünün sosyal medya kanalına konuk oldu. Eğlenceli bir soru-cevap etkinliğine katılan Fransız futbolcu, verdiği yanıtla İngiliz taraftarlar arasında şaşkınlık yarattı.

''PİZZA SEVERİM'' CEVABI ŞAŞKINLIK YARATTI

Kendisine yöneltilen "Oyun tarzını 3 kelimeyle anlat?" sorusuna beklenmedik bir cevap veren Cherif, "Pizza severim" diyerek hem sunucuyu hem de izleyicileri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada paylaşılan bu anlar kısa süre içerisinde dikkat çekti. 

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i geçen sezonun devre arası transfer döneminde Angers'ten 18+4 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertlilerde 17 maçta süre bulan Fransız oyuncu, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

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