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Galatasaray adım adım golcü transferini bitiriyor

Galatasaray adım adım golcü transferini bitiriyor
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Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic'in transferinde önemli mesafe aldığı belirtildi.

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın, Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Boşnak santrfor Ermedin Demirovic için başlattığı girişimler hız kazandı.

ANLAŞMA ÇOK YAKIN

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetimin geçtiğimiz günlerde şartlarını sorduğu 28 yaşındaki golcü oyuncuyla yaptığı temaslarda önemli mesafe aldığı ve oyuncu tarafıyla anlaşmaya çok yakın olduğu aktarıldı. 

KULÜBÜYLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Son olarak Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov'u kadrosuna katan Galatasaray'da transferin tamamlanabilmesi için Stuttgart kulübüyle pazarlıkların ileri düzeyde sürdürüldüğü ifade edildi. 

PİYASA DEĞERİ VE İSTATİSTİKLERİ

Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösterilen Boşnak golcü, geride bıraktığımız sezon forma giydiği 38 resmi maçta takımına 15 gol ve 5 asistlik katkı verdi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıfy2p42g8vr:

çöp transfer avrupada bu isimlerle nasıl olacak

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