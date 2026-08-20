Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte Murat Başoğlu’nun yeni hayatı
2017 yılında patlak veren ve aylarca Türkiye gündeminden düşmeyen skandal görüntülerin ardından ekranlara veda eden eski sunucu Murat Başoğlu'nun akıbeti uzun süredir merak ediliyordu. Yaklaşık 10 yıl süren sessizliğin ardından Başoğlu'nun Türkiye'yi terk ettiği, Yunanistan'a yerleştiği ve emlak sektörüne yöneldiği ortaya çıktı.
- Murat Başoğlu, yeğeniyle teknede çekilen uygunsuz görüntülerin ardından 'hayasızca hareketlerde bulunmak' suçlamasıyla Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandı ve yurt dışına çıkış yasağı aldı.
- Dava sürecinin ardından Türkiye'den ayrılan Başoğlu, Yunanistan'ın Atina kentine yerleşerek gayrimenkul sektöründe emlak danışmanlığı yapmaya başladı.
- Başoğlu, sosyal medyadan duyurduğu yeni işinde gayrimenkul yatırımı üzerinden Avrupa'da oturum izni (Golden Visa) alma süreçlerine aracılık ettiğini açıkladı.
Bodrum'da yeğeniyle bir teknede çekilen uygunsuz görüntülerinin magazin basınına yansımasıyla büyük bir tepki toplayan Başoğlu'nun televizyon kariyeri aniden noktalanmıştı. Yaşanan infialin ardından hızlıca hukuki süreç başlamış ve eski sunucu hakkında "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçlamasıyla dava açılmıştı. Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Başoğlu'na, yargılama süresi boyunca mahkeme kararıyla yurt dışına çıkış yasağı getirilerek dava sonuçlanana kadar Türkiye’de kalmasına karar verilmişti.
YENİ ADRESİ YUNANİSTAN, YENİ MESLEĞİ EMLAKÇILIK
Dava sürecinin tamamlanması ve uygulanan adli tedbirlerin kalkmasının ardından gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden eski sunucunun, Türkiye'den tamamen ayrıldığı anlaşıldı. Uzun süren sessizliğini sosyal medya üzerinden bozan Başoğlu, yeni halini ve yeni mesleğini takipçileriyle paylaştı. Televizyonculuk geçmişine sünger çeken Murat Başoğlu, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yerleşerek kariyerine bambaşka bir yön verdi ve gayrimenkul sektörüne adım attı.
HEDEF KİTLESİ "GOLDEN VİSA" ARAYANLAR
Yunanistan'da emlak danışmanlığı yapmaya başlayan Başoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı son videoda gayrimenkul yatırımı üzerinden Avrupa'da oturum izni, bilinen adıyla "Golden Visa" alma süreçlerine aracılık ettiğini duyurdu. Ticari faaliyetini anlatan Başoğlu, paylaştığı videoda Atina’nın en iyi inşaat firmaları ve en iyi avukatlarıyla çalıştıklarını belirterek müşterilerine en kısa zamanda Golden Visa sağladıklarını ifade etti.