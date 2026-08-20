Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte Murat Başoğlu’nun yeni hayatı

Bodrum'da yeğeniyle bir teknede çekilen uygunsuz görüntülerinin magazin basınına yansımasıyla büyük bir tepki toplayan Başoğlu'nun televizyon kariyeri aniden noktalanmıştı. Yaşanan infialin ardından hızlıca hukuki süreç başlamış ve eski sunucu hakkında "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçlamasıyla dava açılmıştı. Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Başoğlu'na, yargılama süresi boyunca mahkeme kararıyla yurt dışına çıkış yasağı getirilerek dava sonuçlanana kadar Türkiye’de kalmasına karar verilmişti.

YENİ ADRESİ YUNANİSTAN, YENİ MESLEĞİ EMLAKÇILIK

Dava sürecinin tamamlanması ve uygulanan adli tedbirlerin kalkmasının ardından gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden eski sunucunun, Türkiye'den tamamen ayrıldığı anlaşıldı. Uzun süren sessizliğini sosyal medya üzerinden bozan Başoğlu, yeni halini ve yeni mesleğini takipçileriyle paylaştı. Televizyonculuk geçmişine sünger çeken Murat Başoğlu, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yerleşerek kariyerine bambaşka bir yön verdi ve gayrimenkul sektörüne adım attı.

HEDEF KİTLESİ "GOLDEN VİSA" ARAYANLAR

Yunanistan'da emlak danışmanlığı yapmaya başlayan Başoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı son videoda gayrimenkul yatırımı üzerinden Avrupa'da oturum izni, bilinen adıyla "Golden Visa" alma süreçlerine aracılık ettiğini duyurdu. Ticari faaliyetini anlatan Başoğlu, paylaştığı videoda Atina’nın en iyi inşaat firmaları ve en iyi avukatlarıyla çalıştıklarını belirterek müşterilerine en kısa zamanda Golden Visa sağladıklarını ifade etti.

Kaynak: Haberler.com