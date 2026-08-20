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Dünyanın konuştuğu Trabzonlu adam, yine yaptı şovunu

Dünyanın konuştuğu Trabzonlu adam, yine yaptı şovunu Haber Videosunu İzle
Dünyanın konuştuğu Trabzonlu adam, yine yaptı şovunu
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Transfer olduğu gün Muhammed Salah'ı karşılamaya Firavun kostümüyle giden ve tüm dünyada viraol olan fanatik Trabzonspor taraftarı, bordo-mavililerin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros ile oynayacağı maç için stadyuma bu kez de deveyle geldi.

Trabzonspor’un fanatik taraftarı, yine tüm dünyayı şaşırtacak bir eyleme imza attı. Daha önce Muhammed Salah’ın transfer olduğu gün yıldız futbolcuyu Firavun kostümüyle karşılayarak viral olan taraftar, bu kez takımına destek vermek için alışılmadık bir binek tercih etti.

PAPARA PARK'A DEVEYLE GELDİ

Bordo-mavililerin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros ile oynayacağı kritik maç öncesinde, taraftarlar stadyum çevresinde renkli görüntüler oluşturdu. Ancak en dikkat çekici an, meşhur taraftarın stadyum önüne bir deve üzerinde gelmesiyle yaşandı. Deve üzerindeki taraftarı gören diğer bordo-mavililer, şaşkınlıklarını gizleyemezken bol bol fotoğraf ve video çekti. 

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Firavun kostümlü taraftarın deve üzerindeki görüntüleri, kısa sürede büyük ilgi görerek viral oldu. Trabzonspor sevgisini her fırsatta farklı şekilde gösteren taraftar, takıma olan desteğini bu kez de deveyle stadyuma gelerek gösterdi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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