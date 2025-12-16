Bursa BUSKİ su kesintisi! 16-17 Aralık Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 16 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 16 Aralık su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Gemlik ilçesi, Eşref Dinçer Mahallesi

16 Aralık 2025 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında içme suyu arıza bakım ve onarım çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Kesinti saat 10.00'da başlayacaktır.

İnegöl ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi

06 Aralık 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında, her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabilecektir. BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar sırasında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi ile birlikte Ertuğrulgazi ve Sinanbey mahalleleri, Metal Sanayi Bölgesi ve çevresi de etkilenebilecektir.

İnegöl ilçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi

13 Aralık 2025 ile 20 Aralık 2025 tarihleri arasında, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Kanalizasyon çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Mahallesi, Sinanbey Mahallesi, Metal Sanayi Bölgesi ve çevresinde de kesintiler yaşanabilecektir.

Mustafakemalpaşa ilçesi, Hamzabey Mahallesi

08 Aralık 2025 ile 17 Aralık 2025 tarihleri arasında, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Hamzabey Mahallesi ile birlikte Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahallelerinin bazı cadde ve sokakları çalışmalardan etkilenebilecektir.

Nilüfer ilçesi, Gümüştepe Mahallesi

16 Aralık 2025 tarihinde saat 09.40 ile 18.40 arasında arıza çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Kesinti, Gümüştepe Mahallesi 244. Sokak ve çevresini kapsayacaktır.

Osmangazi ilçesi, Demirtaş Sakarya Mahallesi

16 Aralık 2025 tarihinde saat 14.10 ile 17.10 arasında Kıran Tepe pompa değişimi nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda su, belirtilen saatten önce verilebilecektir.

Osmangazi ilçesi, Doğanevler Mahallesi

16 Aralık 2025 tarihinde saat 14.30 ile 17.30 arasında arıza çalışması nedeniyle Doğanevler Mahallesi ve çevresinde su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi ilçesi, İsmetiye Mahallesi

16 Aralık 2025 tarihinde saat 14.40 ile 18.30 arasında arıza çalışması sebebiyle İsmetiye Mahallesi ve civarında su kesintisi yaşanacaktır.

Osmangazi ilçesi, Yunuseli Mahallesi

16 Aralık 2025 tarihinde saat 14.40 ile 16.40 arasında arıza çalışması nedeniyle Yunuseli Bulvarı ve çevresinde su kesintisi uygulanacaktır.