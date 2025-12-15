Bursa BUSKİ su kesintisi! 15-16 Aralık Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 15 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 15 Aralık su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

İnegöl İlçesi - Cumhuriyet Mahallesi ve Çevresi

Planlanan başlangıç tarihi 6 Aralık 2025 saat 09.00, planlanan bitiş tarihi 31 Aralık 2025 saat 18.00'dır.

Kesinti başlangıç tarihi 6 Aralık 2025 saat 09.00'dır.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek olası arızalar nedeniyle İnegöl ilçesine bağlı Cumhuriyet, Ertuğrulgazi ve Sinanbey mahalleleri ile Metal Sanayi Bölgesi ve çevresinde, belirtilen tarihler arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.

İnegöl İlçesi - Ertuğrulgazi Mahallesi ve Çevresi

Planlanan başlangıç tarihi 13 Aralık 2025 saat 09.00, planlanan bitiş tarihi 20 Aralık 2025 saat 18.00'dır.

Kesinti başlangıç tarihi 13 Aralık 2025 saat 09.00'dır.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar sırasında, içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar sebebiyle İnegöl ilçesine bağlı Cumhuriyet, Ertuğrulgazi ve Sinanbey mahalleleri ile Metal Sanayi Bölgesi ve çevresinde, belirtilen tarih ve saatler arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları rica olunur.

Mustafakemalpaşa İlçesi - Hamzabey Mahallesi ve Çevresi

Planlanan başlangıç tarihi 8 Aralık 2025 saat 09.00, planlanan bitiş tarihi 17 Aralık 2025 saat 18.00'dır.

Kesinti başlangıç tarihi 8 Aralık 2025 saat 09.00'dır.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında yaşanabilecek arızalar nedeniyle Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri civarındaki çeşitli cadde ve sokaklarda, belirtilen tarihler arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların gerekli önlemleri almaları önemle rica olunur.