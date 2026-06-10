Bursa BUSKİ su kesintisi! 10-11 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 10 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 10 Haziran su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

GÜRSU

Gürsu ilçesinde 10 Haziran 2026 tarihinde saat 00.10 ile 18.00 arasında planlı su kesintisi uygulanacaktır. BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Kurtuluş, Zafer ve İstiklal mahalleleri ile Yenidoğan Mahallesi'nin alt kısımları, Adaköy, Hasanköy, Kazıklı, Kumlukalan, Canbazlar ve İğdir mahalleleri ile çevresi su kesintisinden etkilenecektir. Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.

MUSTAFAKEMALPAŞA

Mustafakemalpaşa ilçesinde 8 Haziran 2026 ile 13 Haziran 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintileri yaşanabilecektir. BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalara bağlı olarak Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerindeki çeşitli cadde ve sokaklarda su kesintileri uygulanabilecektir.

NİLÜFER

Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde 10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 19.00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır. Kesinti, Faruk Baykal Caddesi, Bey Sokak, 2. Balat Caddesi, Bahar Sokak, Beşikçiler Sokak ve Yenal Sokak arasında kalan bölge ile çevresini kapsayacaktır.

Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde 11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında planlı su kesintisi uygulanacaktır. Harmanlar Caddesi, Bahçe Sokak, 772. Sokak, Ressam İbrahim Caddesi ve çevresindeki bölgeler kesintiden etkilenecektir.

Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde 9 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 19.00 arasında planlı su kesintisi uygulanmıştır. Kesinti; 487. İsimsiz Sokak, İzmir Yolu Caddesi, Ata Bulvarı, 75. Yıl Bulvarı, Arıtma Caddesi ve Nilüfer Caddesi arasında kalan bölge ile çevresini kapsamıştır.

ORHANGAZİ

Orhangazi ilçesinde 10 Haziran 2026 tarihinde saat 00.01 ile 23.59 arasında planlı su kesintisi uygulanacaktır. BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Arapzade Mahallesi Siteler Bölgesi, Orkent, Soydaşkent, Kosova Sokak, Okul Caddesi'nin alt bölgesi, Bektaş 3 ve 4 Düğün Salonları çevresi, Arkaltı Caddesi, Santral Yolu 1, 2 ve 3 No'lu sokaklar ile Muradiye Mahallesi Endüstri Meslek Lisesi Caddesi ve çevresi kesintiden etkilenecektir.

OSMANGAZİ

Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde 10 Haziran 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında arıza çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Kesinti, Fatih Mahallesi 2. Altın Sokak ve çevresini kapsayacaktır.

YILDIRIM

Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde 10 Haziran 2026 tarihinde saat 00.45 ile 18.00 arasında planlı su kesintisi uygulanacaktır. Gürsu'da gerçekleştirilen planlı çalışma nedeniyle İsmet Paşa Caddesi ve çevresindeki bölgelerde su kesintisi yaşanacaktır.