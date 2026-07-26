Haberler

Filenin Sultanları'nın mutluluk gözyaşları

Filenin Sultanları'nın mutluluk gözyaşları Haber Videosunu İzle
Filenin Sultanları'nın mutluluk gözyaşları
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Maç sonunda büyük sevinç yaşayan Filenin Sultanları, gözyaşlarına hakim olamadı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde dünya devi Brezilya’yı nefes kesen bir mücadelenin ardından 3-1 mağlup ederek devasa bir başarıya imza attı ve şampiyonluk kupasını kaldırdı.

ŞAMPİYONLUK SONRASI MUTLULUK GÖZYAŞLARI

Karşılaşma boyunca oyuna ağırlığını koyan millilerimiz, hücumdaki etkili oyunu ve dirençli savunmasıyla rakibine geçit vermedi. Son sayının ardından ise parkede büyük bir sevinç fırtınası koptu. Şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutlayan Filenin Sultanları, gözyaşlarına hakim olamadı.

DÜNYANIN BİR NUMARASI TÜRKİYE

Milletler Ligi’nde sergilediği üstün performansla zirveye kurulan ay-yıldızlı ekibimiz, bu muhteşem zaferle tüm Türkiye’ye büyük bir gurur ve heyecan yaşattı. Başarılarıyla destan yazan sultanlar, voleybolda dünyanın bir numarası olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu

Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu
Pakistan duyurdu! ABD ve İran'dan dikkat çeken ateşkes adımı

Pakistan duyurdu! Dünyanın beklediği haber sonunda geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHakan Davarcı:

Türk kadını varolsun. Helal olsun

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yargıtay süreci resmen başladı: CHP'ye mutlak butlan kararı ön incelemeye alındı

CHP'ye mutlak butlan kararı ön incelemeye alındı
CHP Düzce İl Binasında yeni yönetim kapıyı tekmeyle kırarak içeri girdi

Baba ocağına böyle girdi! Bir de kaydettirdi

Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor

Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor
Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi

Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi
Arda Güler'den Mourinho hakkında dikkat çeken sözler

Mourinho için söyledikleri bomba!
Yeni telefon alacaklar için kötü haber! Çip fiyatlarına zam yolda

Telefon almayı düşünüyorsanız elinizi çabuk tutun! Kötü haber geldi
Funda Arar'dan Haluk Levent itirafı: Camiada ne olduğu biliniyordu

Funda Arar'dan Haluk Levent itirafı: Sözleri bomba