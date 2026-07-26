Filenin Sultanları'nın mutluluk gözyaşları

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde dünya devi Brezilya’yı nefes kesen bir mücadelenin ardından 3-1 mağlup ederek devasa bir başarıya imza attı ve şampiyonluk kupasını kaldırdı.

ŞAMPİYONLUK SONRASI MUTLULUK GÖZYAŞLARI

Karşılaşma boyunca oyuna ağırlığını koyan millilerimiz, hücumdaki etkili oyunu ve dirençli savunmasıyla rakibine geçit vermedi. Son sayının ardından ise parkede büyük bir sevinç fırtınası koptu. Şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutlayan Filenin Sultanları, gözyaşlarına hakim olamadı.

DÜNYANIN BİR NUMARASI TÜRKİYE

Milletler Ligi’nde sergilediği üstün performansla zirveye kurulan ay-yıldızlı ekibimiz, bu muhteşem zaferle tüm Türkiye’ye büyük bir gurur ve heyecan yaşattı. Başarılarıyla destan yazan sultanlar, voleybolda dünyanın bir numarası olduğunu bir kez daha kanıtladı.