Bugün yağmur yağacak mı? 11 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'da yağmur var mı?

Bugün yağmur yağacak mı? 11 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'da yağmur var mı?
Güncelleme:
11 Aralık'ta hava durumu, özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da yağmur beklentisi var mı, gün boyu nasıl bir hava hakim olacak soruları merak uyandırıyor. Peki, bugün yağmur yağacak mı? 11 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'da yağmur var mı?

11 Aralık Perşembe günü Türkiye'nin dört bir yanında hava durumu merak konusu oldu. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da yağmur bekleniyor mu, hangi şehirlerde yağış etkili olacak sorusu gündemin ilk sıralarına taşındı. Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren dışarı çıkmadan önce şemsiye almalı mı, gün boyunca güneşli mi yoksa bulutlu bir hava mı hakim olacak merak ediyor. Detaylı hava durumu bilgileri haberimizin devamında.

BU GÜN HANGİ İLLERDE YAĞMUR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 11 Aralık Perşembe günü Türkiye genelinde hava durumu oldukça değişken bir seyir izleyecek. Ülkenin kuzey ve batı bölgelerinde bulutlu ve sağanak yağışlı bir gün beklenirken, güney ve batı kıyılarında ise daha sakin ve güneşli bir hava hakim olacak.

Özellikle Marmara'nın kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun bazı kesimleri, Doğu Akdeniz'in iç bölgeleri ve Karadeniz'in iç kısımlarında yer yer yağmur ve sağanak geçişleri görülebilecek. Bu nedenle, söz konusu bölgelerde yaşayan vatandaşların yağışlı havaya karşı hazırlıklı olması tavsiye ediliyor.

Bugün yağmur yağacak mı? 11 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'da yağmur var mı?

İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul'da 11 Aralık Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlar etkili olabilir. Sabah saatleri bulutlu geçerken, öğleden sonra yağmur geçişleri görülme olasılığı yüksek. Akşam saatlerinde bulutlar dağılmaya başlasa da, şehir genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sürücüler ve toplu taşıma kullanıcıları, ani yağışlar nedeniyle oluşabilecek trafik aksaklıklarına karşı tedbirli olmalı.

ANKARA'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Başkent Ankara'da hava bugün genel olarak bulutlu olacak, ancak belirgin bir yağış beklenmiyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus etkili olabilir. Öğleden sonra ise bulutlanma artacak, fakat yağmur olasılığı oldukça düşük. Ankara'da yaşayan vatandaşlar, özellikle sabah saatlerinde görüş mesafesinin kısa olabileceğini göz önünde bulundurmalı.

Bugün yağmur yağacak mı? 11 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'da yağmur var mı?

İZMİR'DE YAĞMUR YAĞACAK MI?

Ege Bölgesi'nin en önemli merkezlerinden İzmir'de 11 Aralık günü genellikle açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Yağmur beklentisi bulunmuyor, öğleden sonra hafif bulutlanma olabilse de yağış ihtimali oldukça düşük. İzmir'de yaşayanlar için güneşli bir gün, dış mekan aktiviteleri ve şehir içi geziler açısından uygun koşullar sunuyor.

ANTALYA'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Akdeniz'in incisi Antalya'da gün boyu açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Yağışsız ve ılıman hava, bölgedeki turistik hareketliliği destekleyecek. Sahil boyunca rüzgar hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek. Antalya'da yaşayanlar ve bölgeye seyahat edecek kişiler için hava koşulları oldukça elverişli.

