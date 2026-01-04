Bugün yağmur var mı? 4 Ocak bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

4 Ocak için paylaşılan güncel meteoroloji raporları, yeni yılın ilk günlerinde açık hava planı yapmayı düşünenlerin odağında bulunuyor. Türkiye genelinde beklenen sıcaklık değerleri, yağış olasılıkları ve rüzgârın hissedilen etkisi dikkatle takip edilirken, uzmanlar gün içerisinde kısa süreli ve ani hava değişimlerinin yaşanabileceğine işaret ediyor. İl il hava durumu tahminleri ile yurt genelindeki öngörülere ilişkin ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

4 Ocak günü için paylaşılan son hava durumu değerlendirmeleri, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olacağını gösteriyor. Bazı bölgelerde yerel ve kısa süreli yağış ihtimali gündeme gelirken, birçok şehirde yağış beklentisi zayıf seyrediyor. Gün içerisinde hava koşullarının anlık değişim gösterebileceği vurgulanırken, özellikle dışarı çıkmayı planlayan vatandaşların güncel tahminleri takip etmesi öneriliyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da bugün çok bulutlu bir hava hâkim. Sabah ve öğle saatlerinde yer yer hafif yağmur veya kısa süreli sağanak geçişleri görülebilir. Yağışların gün boyu sürekli olması beklenmezken, özellikle Avrupa Yakası ve Boğaz çevresinde zaman zaman yağmur ihtimali öne çıkıyor. Akşam saatlerine doğru yağış olasılığı azalabilir.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de bugün genel olarak parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Yağmur ihtimali oldukça düşük seyrediyor. Gün içinde sıcaklıklar mevsim normallerine yakın ilerlerken, rüzgârın zaman zaman etkisini artırabileceği belirtiliyor. Açık havada planı olanlar için yağış açısından önemli bir risk görünmüyor.

ANKARA'DA YAĞMUR VAR MI?

Başkent Ankara'da bugün bulutlu ancak büyük ölçüde yağışsız bir hava bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilirken, gün içinde yağmur ihtimali bulunmuyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek.

ANTALYA'DA YAĞMUR VAR MI?

Antalya'da bugün parçalı bulutlu ve yer yer açık bir hava öne çıkıyor. Yağmur beklentisi bulunmazken, sahil kesimlerinde güneş zaman zaman kendini gösterebilir. Gün içerisinde rüzgârın hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BURSA'DA YAĞMUR VAR MI?

Bursa'da bugün çok bulutlu bir hava etkili olabilir. Yağış ihtimali düşük olmakla birlikte, kısa süreli ve hafif yağmur geçişleri ihtimal dahilinde değerlendiriliyor. Günün büyük bölümünde yağışsız bir seyir bekleniyor.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da bugün bulutlu bir hava hâkim. Yağmur ihtimali zayıf olmakla birlikte, sabah saatlerinde kısa süreli ve hafif yağış ihtimali göz ardı edilmiyor. Gün ilerledikçe hava koşullarının daha sakin bir görünüme kavuşması bekleniyor.

GENEL DEĞERLENDİRME

Bugün Türkiye genelinde yaygın ve uzun süreli bir yağış beklentisi bulunmuyor. Yağmur ihtimali daha çok Marmara Bölgesi'nin bazı noktalarında kısa süreli geçişler şeklinde öne çıkıyor. Diğer büyük şehirlerde ise parçalı bulutlu ve yağışsız hava hâkim. Gün içinde ani hava değişimlerine karşı tedbirli olunması ve planların buna göre yapılması öneriliyor.