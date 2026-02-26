Bugün yağmur var mı? 26 Şubat bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

26 Şubat Perşembe günü için hava durumu, günlük planlamalarda önemini koruyor. Sıcaklık seviyeleri, beklenen yağışlar ve rüzgârın şiddeti özellikle dış mekân aktiviteleri ve yolculuklarda etkili olabilir. Meteoroloji uzmanları, ani değişimlere karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtirken, il bazındaki güncel tahminlerin düzenli takip edilmesini tavsiye ediyor. Detaylar haberin devamında…

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul çevresinde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı yağmur ve sağanak yağış görülebilir. Karla karışık yağmur ihtimali de mevcut.

İZMİR'DE YAĞMUR BEKLENİYOR MU?

İzmir'de bulutlu bir hava hakim. Yoğun yağış beklenmiyor, ancak aralıklı hafif yağış olasılığı bulunuyor.

ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Ankara'da öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülme ihtimali var.

ANTALYA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK MI?

Antalya çevresi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Belirgin bir yağış tahmini bulunmuyor.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Marmara bölgesinde yağışlar etkili olabilir. Yalova çevresi için yağmur ve sağanak geçişleri bekleniyor.