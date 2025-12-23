Bugün yağmur var mı? 23 Aralık bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

23 Aralık tarihinde Türkiye genelinde beklenen hava durumu, günlük planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşların gündeminde üst sıralarda yer alıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa başta olmak üzere pek çok kentte sıcaklık seviyeleri, yağış olasılığı ve rüzgârın etkisi dikkatle takip edilirken; hava koşullarında beklenmedik bir değişim yaşanıp yaşanmayacağı da merak konusu. Türkiye genelini kapsayan son meteorolojik tahminler ve il il hava durumu detayları haberin devamında yer alıyor.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

23 Aralık Salı günü yurt genelinde hava koşulları bölgelere göre farklılık gösteriyor. Bazı şehirlerde yağış ihtimali öne çıkarken, bazı bölgelerde ise daha sakin ve parçalı bulutlu bir hava etkili oluyor. Günlük planlarını yapacak vatandaşlar için il il hava durumu yakından takip ediliyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da gün boyunca çok bulutlu bir gökyüzü hakim. Zaman zaman hafif yağmur ve kısa süreli sağanak geçişleri görülebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava koşullarına karşı dikkatli olunması öneriliyor.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de yağış beklentisi bulunmuyor. Kent genelinde parçalı bulutlu ve yer yer açık bir hava öne çıkarken, gün içerisinde sıcaklık değerleri mevsim normallerinde seyrediyor.

ANKARA'DA YAĞMUR VAR MI?

Başkentte bulutlu hava etkisini sürdürüyor. Günün ilerleyen saatlerinde yerel sağanak geçişleri görülebilir. Özellikle öğleden sonra dışarı çıkacakların hava durumunu göz önünde bulundurması faydalı olabilir.

ANTALYA'DA YAĞMUR VAR MI?

Antalya'da yağışlı hava etkisini hissettiriyor. Gün boyunca aralıklı yağmur ve sağanakların görülmesi beklenirken, kıyı kesimlerde yağışın zaman zaman etkisini artırabileceği belirtiliyor.

BURSA'DA YAĞMUR VAR MI?

Bursa'da genel olarak parçalı bulutlu bir hava öne çıkıyor. Yağış ihtimali düşük seviyede seyrederken, gün içerisinde önemli bir hava olayı beklenmiyor.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da İstanbul ve çevre illere benzer şekilde bulutlu bir hava hakim. Zaman zaman hafif yağmur geçişleri yaşanabilir. Günlük programını açık alanda planlayanların tedbirli olması öneriliyor.