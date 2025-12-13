Haberler

Bugün yağmur var mı? 13 Aralık bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

Bugün yağmur var mı? 13 Aralık bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

13 Aralık'ta hava durumu merak konusu oldu. Peki bugün hangi şehirlerde yağmur etkili olacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa'da yağış ihtimali var mı? Günün planlarını etkileyecek hava sürprizleri izleyicileri merakta bırakıyor. Peki, bugün yağmur var mı? Bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

13 Aralık'ta gökyüzü hangi sürprizleri hazırlıyor merak ediliyor. Bugün İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa'da yağmur görebilecek miyiz? Hava durumu, günün planlarını etkileyebilecek önemli ipuçları sunuyor. Konu ile ilgili merak edilen bütün detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

13 Aralık Cumartesi günü bazı bölgelerde yağış bekleniyor. Özellikle Marmara ve çevresi ile kuzey kesimlerde yağışlı hava etkili olabilir. Diğer bazı bölgelerde ise havanın daha çok bulutlu veya açık geçmesi tahmin ediliyor.

HANGİ ŞEHİRLERDE YAĞMUR YAĞACAK?

Meteorolojik değerlendirmeler, özellikle Türkiye'nin kuzey, batı ve Marmara'nın doğusu çevresinde yağış olasılığının bulunduğunu gösteriyor. Bu kapsamda yağmur ihtimali Marmara Bölgesi ve çevre illerde daha yüksek.

Bugün yağmur var mı? 13 Aralık bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da bugün yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Çeşitli ilçelerde bulutlu ve yağışlı bir hava hakim olabilir. Şehirde genel görünüm yağışlı bir gün izlenimi veriyor.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de hava daha çok açık ve güneşli geçiyor; yağmur ihtimali düşük. Kent genellikle bulutsuz veya az bulutlu bir havaya sahip olacak.

ANKARA'DA YAĞMUR VAR MI?

Ankara'da bugün genel olarak parçalı bulutlu ve açık bir hava hakim; yağmur beklenmiyor. Şehirde yağışsız bir gün geçirebilirsiniz.

Bugün yağmur var mı? 13 Aralık bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

ANTALYA'DA YAĞMUR VAR MI?

Antalya'da hava çoğunlukla güneşli ve açık olacak; yağmur beklentisi yok. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde de yağış tahmini bulunmuyor.

BURSA'DA YAĞMUR VAR MI?

Bursa'da bugün çok bulutlu bir hava hakim; ancak yaygın yağış olasılığı düşük. Yerel bulutlanma etkili olabilir ama belirgin yağmur tahmini mevcut değil.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova çevresi için yağış tahminleri Marmara Bölgesi genelindeki sisteme bağlı olarak yağmur riski taşıyor; bulutlu ve aralıklı yağış görülebilir.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
Türk gemisinin vurulması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı

Türk gemisinin vurulması sonrası Erdoğan'dan uyarı
Trabzonspor'un net borcu açıklandı

Süper Lig devinin net borcu açıklandı
Burcu Kıratlı'yı dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakan bir daha baktı

Dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakana bir daha baktırdı
'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Ağaçtaki Anadolu Parsı değilmiş! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Ağaçtaki Anadolu Parsı değilmiş! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Pendik sahilinde 100 metre arayla iki ceset bulundu

Pendik'te neler oluyor? 100 metre arayla 2 ceset bulundu
Emre Mor'a Süper Lig'den sürpriz talip

Güle güle Emre! İşte yeni takımı
'Partimiz şaibeli yapıların sığınağı değildir' paylaşımı yapan isim CHP'den ihraç edildi

CHP'de kalemi kırılan son isim
O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü

O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü
title