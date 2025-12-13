Bugün yağmur var mı? 13 Aralık bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

13 Aralık'ta gökyüzü hangi sürprizleri hazırlıyor merak ediliyor. Bugün İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa'da yağmur görebilecek miyiz? Hava durumu, günün planlarını etkileyebilecek önemli ipuçları sunuyor. Konu ile ilgili merak edilen bütün detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

13 Aralık Cumartesi günü bazı bölgelerde yağış bekleniyor. Özellikle Marmara ve çevresi ile kuzey kesimlerde yağışlı hava etkili olabilir. Diğer bazı bölgelerde ise havanın daha çok bulutlu veya açık geçmesi tahmin ediliyor.

HANGİ ŞEHİRLERDE YAĞMUR YAĞACAK?

Meteorolojik değerlendirmeler, özellikle Türkiye'nin kuzey, batı ve Marmara'nın doğusu çevresinde yağış olasılığının bulunduğunu gösteriyor. Bu kapsamda yağmur ihtimali Marmara Bölgesi ve çevre illerde daha yüksek.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da bugün yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Çeşitli ilçelerde bulutlu ve yağışlı bir hava hakim olabilir. Şehirde genel görünüm yağışlı bir gün izlenimi veriyor.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de hava daha çok açık ve güneşli geçiyor; yağmur ihtimali düşük. Kent genellikle bulutsuz veya az bulutlu bir havaya sahip olacak.

ANKARA'DA YAĞMUR VAR MI?

Ankara'da bugün genel olarak parçalı bulutlu ve açık bir hava hakim; yağmur beklenmiyor. Şehirde yağışsız bir gün geçirebilirsiniz.

ANTALYA'DA YAĞMUR VAR MI?

Antalya'da hava çoğunlukla güneşli ve açık olacak; yağmur beklentisi yok. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde de yağış tahmini bulunmuyor.

BURSA'DA YAĞMUR VAR MI?

Bursa'da bugün çok bulutlu bir hava hakim; ancak yaygın yağış olasılığı düşük. Yerel bulutlanma etkili olabilir ama belirgin yağmur tahmini mevcut değil.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova çevresi için yağış tahminleri Marmara Bölgesi genelindeki sisteme bağlı olarak yağmur riski taşıyor; bulutlu ve aralıklı yağış görülebilir.