Bugün yağmur var mı? 10 Şubat bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

10 Şubat Salı gününe ait hava durumu tahminleri, günlük planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sıcaklık değerleri, yağış olasılığı ile rüzgârın yönü ve hızında beklenen değişimler öne çıkarken; meteoroloji uzmanları özellikle yerel ve ani hava olaylarına karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulunuyor. İl il beklenen hava koşullarına dair güncel değerlendirmeler ve ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da gün boyunca çok bulutlu bir hava beklenirken, yer yer yağmur geçişleri görülebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli yağış ihtimali öne çıkıyor.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hâkim olabilir. Zaman zaman hafif yağmur ihtimali bulunsa da yağışların genellikle kısa süreli olması bekleniyor.

ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Başkent Ankara'da hava genel olarak bulutlu seyredecek. Gün içinde yerel ve hafif yağış geçişleri ihtimal dahilinde olsa da belirgin ve sürekli bir yağış öngörülmüyor.

ANTALYA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK MI?

Antalya'da gün içinde sağanak yağmur ihtimali dikkat çekiyor. Özellikle kıyı kesimlerinde zaman zaman etkisini artırabilecek yağışlara karşı tedbirli olunması öneriliyor.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da bulutlu havayla birlikte aralıklı yağmur geçişleri bekleniyor. Yağışların gün içerisinde kısa sürelerle etkili olması öngörülüyor.

Not: Hava koşullarının yerel ve anlık olarak değişebileceği göz önünde bulundurularak, güncel tahminlerin takip edilmesi faydalı olacaktır.