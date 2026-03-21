Bugün hava nasıl olacak? 21 Mart Cumartesi, bayramın 2. günü hava nasıl, yağmur var mı, kar yağacak mı, güneşli mi? İstanbul, Ankara, Yalova, Bursa

21 Mart Cumartesi, bayramın ikinci günü ve hava koşulları vatandaşların gündeminde. İstanbul, Ankara, Yalova, Bursa ve İzmir'de bugün yağmur sürprizi olacak mı, kar görebilecek miyiz yoksa güneşli bir gün mü bizi karşılayacak? Bayramın ikinci gününde gökyüzü merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

21 Mart Cumartesi günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu geçecek. Öğle saatlerinde kısa süreli hafif yağmur geçişleri görülebilir. Sıcaklıklar gün boyunca 10–14?°C civarında seyredecek. Kar yağışı beklenmiyor, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecek.

ANKARA'DA HAVA DURUMU

Başkent Ankara'da bugün hava bulutlu ve yer yer yağışlı olacak. Sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Günlük sıcaklıklar 7–11?°C civarında olacak. Kar yağışı olasılığı yok, gün genel olarak serin geçecek.

YALOVA'DA HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi'ndeki Yalova'da hava parçalı bulutlu, sıcaklıklar 10–12?°C civarında olacak. Güneş ara ara yüzünü gösterecek, yağış ihtimali düşük. Bayramın ikinci gününde kısa süreli dış mekan planları için ideal bir hava bekleniyor.

BURSA'DA HAVA DURUMU

Bursa'da hava parçalı bulutlu ve yer yer yağmur geçişleri etkili olabilir. Sıcaklıklar 11–14?°C aralığında olacak. Güneş aralıklarla kendini gösterecek, kar yağışı söz konusu değil.

İZMİR'DE HAVA DURUMU

İzmir'de bugün hava parçalı bulutlu ve ılık olacak. Günlük sıcaklıklar 12–15?°C arasında seyredecek. Hafif yağmur geçişleri olası, kar yağışı beklenmiyor. Bahar havası gün boyunca etkisini sürdürecek.