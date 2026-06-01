Haberler

İstanbul'a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'den İstanbul'a giden bir yolcu otobüsü, trafikte magandaların saldırısına uğradı. Otobüsün önünü kesen şahıslar araçtan inerek sürücüyle tartıştı ve otobüse zarar verdi. Olay sırasında yolcular büyük panik yaşarken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

  • Çanakkale'den İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünün önü bir otomobil tarafından kesildi.
  • Otomobilden inen kişiler otobüs sürücüsüyle tartıştı ve otobüse zarar verdi.
  • Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çanakkale'den İstanbul'a giden bir yolcu otobüsü, gece saatlerinde trafikte tehlikeli anlar yaşadı. Görüntülerde bir otomobilin otobüsün önünü kestiği, araçtan inen kişilerin otobüse yönelerek sürücüyle tartıştığı görüldü. Olay sırasında yolcular büyük panik yaşadı.

OTOBÜSÜN ÖNÜNÜ KESTİLER

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, seyir halindeki yolcu otobüsünün önüne bir otomobilin geçtiği görüldü. Bir süre otobüsün önünde ilerleyen araç daha sonra yolu kapatarak otobüsü yavaşlatmaya çalıştı.

ARAÇTAN İNİP OTOBÜSE YÖNELDİLER

Görüntülerde otomobilden inen bir kişinin otobüsün önüne gelerek sürücüye tepki gösterdiği ve bağırdığı anlar yer aldı. Olayın ilerleyen dakikalarında şahısların otobüse zarar verdiği ve yolculara korku dolu anlar yaşattığı iddia edildi.

YOLCULAR PANİK YAŞADI

Gece saatlerinde yaşanan olay nedeniyle otobüsteki yolcuların tedirgin olduğu öğrenildi. Olayın nasıl başladığı ve taraflar arasında daha önce herhangi bir tartışma yaşanıp yaşanmadığı henüz netlik kazanmadı.

Yaşananlarla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu

9 günlük bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler

Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dün geceye damga vuran görüntü! 3'ü bir arada

Dün geceye damga vuran görüntü!
Kardeşiyle 30 yıl sonra aynı kaderi yaşayan duvar ustası, inşaattan düşüp öldü

Kardeşiyle aynı kaderi paylaştı! Hem de oğlunun gözleri önünde
Jandarma'da 29 bin 353 personelin yeni görev yeri belli oldu

Dev değişim! 29 bin personelin yeni görev yerleri belli oldu
Denizli'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeleri ortaya çıktı

Faciada yaşananlar ortaya çıktı! Babanın yaptıkları yürek yakıyor
Netanyahu'nun talimatı sonrası başkentte kaos! Zorunlu göç başladı

Saldırı talimatı sonrası başkentte kaos! Aracına atlayan kaçıyor
Dünya Kupası’ndaki yeni kural ilk kez uygulandı, anında gol oldu

Dünya Kupası’ndaki yeni kural ilk kez uygulandı, anında gol oldu

İşte Osimhen'i isteyen takım! Çuvalla parayı verip alacaklar

Korkulan oldu! Tarihe geçerek gidiyor