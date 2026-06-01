CHP'de olağanüstü kurultay için süreç başladı! Özgür Özel: İlk imzalar atıldı

CHP'de "mutlak butlan" kararının ardından yol haritasını belirlemek üzere kurmaylarıyla bir araya gelen Özgür Özel, olağanüstü kurultay için delegelerin imza toplamaya başladığını duyurdu. Özel, 550'nin üzerinde bir sayıyla en kısa sürede başvuruyu tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Özgür Özel, dün gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti içi mesaisini hızlandırdı. Özel, bugün saat 09.45'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu'nu toplayarak, partiye yönelik verilen "mutlak butlan" kararı sonrası atılacak adımları ve yeni yol haritasını masaya yatırdı. Toplantı bitiminde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, kurultay sürecine dair kritik açıklamalarda bulundu.

"İLK İMZA SEMBOLİK BİR ANLAM TAŞIYOR"

Olağanüstü kurultay için imza sürecinin resmen başladığını duyuran Özel, sabah 08.00 sularında ilk imzanın Kayseri delegasyonundan geldiğini belirtti. Bu imzanın taşıdığı anlama dikkat çeken Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Siftahı Kayseri'den, bereketi Allah'tan notuyla ilk imzamızı aldık. Geçen kurultayda karşımızda yer alan ve bize sert muhalefet eden bir büyüğümüzden geldi bu imza. Kendisi bu durumu, 'seçilmişlere saygı duyan ve kurultay iradesine hakaret içeren bu haksız darbeye hep birlikte direnmek' olarak nitelendirdi. Bu imzalar, partide bir taraf olmayı değil, hep birlikte partinin tarafında olmayı önceleyen çok kıymetli bir tutumdur."

"ÖNCELİK PARTİ ÖRGÜTÜNDE"

Kayseri'den gelen ilk imzanın hemen ardından Rize delegasyonunun 10 dakika gibi kısa bir sürede tüm imzaları tamamladığını aktaran Özel, Türkiye genelinden hızla dönüşler aldıklarını söyledi. Özel ayrıca, milletvekillerinin henüz imza sürecine dahil olmadığını, stratejik olarak öncelikle parti örgütünün imzalarını toplamayı tercih ettiklerini sözlerine ekledi.

"SANDIKSIZ YÖNETİM DOĞRU DEĞİL"

Kurultayın toplanabilmesi için yasal olarak 550'nin biraz üzerinde imzaya ihtiyaç duyduklarını hatırlatan Özel, bu rakama çok hızlı bir şekilde ulaşılacağını öngördüklerini belirtti. Olabilecek en yüksek imza sayısıyla hiç vakit kaybetmeden başvuru yapmak istediklerinin altını çizen Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda Türkiye'ye sandığı getirmiş olan partinin, kendi içinde bir sandık sonucu olmaksızın yönetilmesi doğru değil. Bu tablo partimizi de ülkeyi de çok yaralıyor."

