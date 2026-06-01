Jandarma'da 29 bin 353 personelin yeni görev yeri belli oldu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığının 2026 yılı genel atamaları kapsamında, 1722 subay, 7 bin 933 astsubay, 1663 uzman jandarma ve 18 bin 35 uzman erbaş olmak üzere 29 bin 353 personelin yeni görev yerlerine atamasının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Çiftçi, sosyal medya hesabından, Jandarma Genel Komutanlığının 2026 yılı genel atamalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Çiftçi, "Milletimizden aldığı güçle 187 yıldır vatanımızın her köşesinde görev yapan kahraman Jandarma Teşkilatımızın nöbet değişimi hayırlı olsun. Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı genel atamalar kapsamında 1722 subay, 7 bin 933 astsubay, 1663 uzman jandarma ve 18 bin 35 uzman erbaş olmak üzere 29 bin 353 personelimizin yeni görev yerlerine ataması gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, jandarma personelinin asayişten trafik güvenliğine, uyuşturucu ve terörle mücadeleden göçmen kaçakçıları ile mücadeleye kadar her alanda sergiledikleri üstün başarıların devamını diledi.