Resmen açıklandı! Lille'de Davide Ancelotti dönemi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, teknik direktörlük görevine Davide Ancelotti'nin getirildiğini açıkladı. Carlo Ancelotti'nin oğlu olan genç teknik adam, Fransız kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Lille, kararını verdi. Fransız ekibi, Davide Ancelotti'nin takımın yeni teknik direktörü olduğunu resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada 36 yaşındaki çalıştırıcıyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

KARİYERİNDE YENİ SAYFA

Davide Ancelotti, teknik direktörlük kariyerinde ikinci kez bir takımın başına geçecek. Daha önce Brezilya temsilcisi Botafogo'da teknik direktörlük deneyimi yaşayan İtalyan çalıştırıcı, şimdi Avrupa'nın önemli kulüplerinden Lille'de görev yapacak.

BABASININ YANINDA YETİŞTİ

Futbol dünyasının en başarılı teknik adamlarından biri olan Carlo Ancelotti'nin oğlu olan Davide Ancelotti, uzun yıllar boyunca babasının teknik ekibinde görev yaptı. Genç çalıştırıcı, Bayern Münih, Napoli, Everton, Real Madrid ve Brezilya Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak önemli tecrübeler edindi.

LILLE'DE HEDEF YENİ BAŞARILAR

Fransız ekibi, Davide Ancelotti yönetiminde Ligue 1 ve Avrupa kupalarında başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefliyor. Genç teknik adamın, kariyerindeki en önemli sınavlardan birini Lille'de vereceği değerlendiriliyor.

BURAK YILMAZ İDDİALARININ ARDINDAN GELDİ

Son günlerde Lille'in teknik direktör adayları arasında Burak Yılmaz'ın da bulunduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Fransız kulübünün Davide Ancelotti ile anlaşmasının ardından bu iddialar da sona ermiş oldu.