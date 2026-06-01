Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu

Kurban Bayramı tatilinde, 70 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Çiftçi, yaptığı açıklamada "Önceki 9 günlük Kurban Bayramlarının ortalamasıyla kıyaslandığında, ölümlü trafik kazalarında yüzde 45.1, kaza yeri can kayıplarında ise yüzde 34.3 oranında düşüş kaydedilmiştir" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 9 günlük bayram tatilinin acı bilançosunu paylaştı.

Bakan Çiftçi'nin "Milyonlarca vatandaşımızın sıla-ı rahim için yollara çıktığı, sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığı Kurban Bayramı tatilini geride bıraktık" sözleriyle başlayan açıklaması şöyle devam etti:

TRAFİKTE 66 BİN 481 PERSONEL DENETİM YAPTI

Bayram boyunca İçişleri Bakanlığımızın 334 bin 17 personeli, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 24 saat esasına göre görev yaptı. Trafikte ise 66 bin 481 personelimiz ve 49 bin 826 ekip aracımızla denetimlerimizi aralıksız sürdürdük.

"MAALESEF 70 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK"

Tüm tedbirlerimize rağmen Kurban Bayramı tatili boyunca maalesef 70 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Rabbimden rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kaybettiğimiz her bir can, yüreğimizde derin bir iz bırakmaktadır.

9 GÜNLÜK TATİLDE EN DÜŞÜK CAN KAYBININ YAŞANDIĞI YIL

Bununla birlikte aldığımız tedbirler ve vatandaşlarımızın trafik kurallarına gösterdiği hassasiyet sayesinde, 2026 yılı Kurban Bayramı; 9 günlük tatil uygulanan Kurban Bayramları içerisinde en düşük can kaybının yaşandığı yıl olmuştur.

9 günlük tatil uygulanan Kurban Bayramlarında trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı:

  • 2016: 117
  • 2018: 148
  • 2021: 87
  • 2023: 110
  • 2024: 71
  • 2026: 70

Ayrıca önceki 9 günlük Kurban Bayramlarının ortalamasıyla kıyaslandığında, ölümlü trafik kazalarında yüzde 45.1, kaza yeri can kayıplarında ise yüzde 34.3 oranında düşüş kaydedilmiştir.

Elbette bizim için hiçbir rakam teselli değildir. Hedefimiz, tek bir vatandaşımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir. Bu anlayışla daha güvenli yollar ve daha güvenli bir Türkiye için çalışmalarımızı aynı kararlılık ve sorumluluk bilinciyle sürdüreceğiz."

