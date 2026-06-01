Sevgilisi için 'bıçaklandı' ihbarında bulunan kadın, cinayeti itiraf etti

Zonguldak'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bir adamın bıçaklandığını bildiren kadın, jandarmadaki sorgusunda cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Ayrılmak istediği adamın kendisini darp ettiğini ve arbede sırasında bıçağın saplandığını iddia etti.

Zonguldak merkeze bağlı Beycuma beldesinin Hacıali köyünde dün sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Kezban Ç. (28), "Eve 3 kişi geldi Ercan Kolçak'ı bıçakladı" ihbarında bulundu. İhbar üzerine Ercan Kolçak'ın (28) evine ekipler yönlendirildi. Adrese ulaşan jandarma ve sağlık görevlileri, Kolçak'ın göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından genç adamın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. İşlemleri tamamlanan Ercan Kolçak, Hacıali köyünde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Olayın tek tanığı ve ihbarı yapan kişi olan Kezban Ç. ise sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Ayrılmak isteyince tehdit ve darba maruz kaldığını öne sürdü

Jandarmadaki işlemler sırasında Kezban Ç., Ercan Kolçak'ı kendisinin bıçakladığını kabul ederek ifadesinde, Kolçak'tan ayrılmak istediğini ancak tehdit, hakaret ve fiziki şiddete maruz kaldığını öne sürdü. Kolçak'ın kendisini zorla bir taksiye bindirerek eve getirdiğini, burada kapıları kilitleyip telefonuna el koyduğunu anlatan Kezban Ç., yanına bıçakla gelen Kolçak ile aralarında bir boğuşma yaşandığını söyledi. Zanlı, bu arbede esnasında Kolçak'ın elindeki bıçağın bir şekilde kendi göğsüne saplandığını ileri sürdü.

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Kezban Ç. geniş güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde tutuklanma talebiyle Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlının adliyedeki sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
