Bolu'da okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Bolu'da okul yok mu? (KAR TATİLİ – BOLU VALİLİĞİ)

Türkiye genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası, eğitim-öğretim faaliyetlerini de doğrudan etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı peş peşe uyarıların ardından birçok ilde okullar tatil edilirken, gözler Bolu Valiliği'nden gelecek açıklamaya çevrilmişti. Peki, Bolu'da okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Bolu'da okul yok mu? Bolu'da yarın okullar tatil mi? Bolu Valiliği kar tatili açıklaması haberimizde!

BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle öğrencilerin ve eğitim personelinin güvenliği öncelik haline getirildi. Bu kapsamda Bolu Valiliği, il genelini kapsayan önemli bir karar aldı.

Valilik tarafından yapılan resmî açıklamada, kent genelinde hava koşullarının olumsuz seyrini sürdürdüğü vurgulanarak, eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Karar, yalnızca merkez ilçeyi değil, Bolu'nun tüm ilçe ve köylerini kapsıyor.

Bu gelişmeyle birlikte " Bolu'da okullar tatil mi?" sorusu da netlik kazanmış oldu.

30 ARALIK SALI BOLU'DA OKUL YOK MU?

Evet, 30 Aralık Salı günü Bolu'da okul yok. Bolu Valiliği'nin açıklamasına göre;

Resmî ve özel tüm okullar

Rehabilitasyon merkezleri

Motorlu taşıt sürücü kursları

dahil olmak üzere il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Yetkililer, kararın temel gerekçesinin yoğun kar yağışı sonrası oluşan buzlanma, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve öğrencilerin can güvenliği olduğunu belirtti. Ayrıca, Bolu'da bugün de okulların tatil edilmiş olması, olumsuz hava koşullarının süreklilik arz ettiğini gösteriyor.

BOLU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Veliler ve öğrenciler tarafından en çok aranan sorulardan biri olan " Bolu'da yarın okullar tatil mi?" sorusu da Valilik açıklamasıyla yanıt buldu.

30 Aralık Salı günü Bolu genelinde okullar tatil.

Bununla birlikte, sadece öğrenciler değil, kamu çalışanları için de önemli bir düzenleme yapıldı:

Hamile personel

Engelli kamu çalışanları

30 Aralık Salı günü idari izinli sayılacak. Bu karar, kamu kurumlarında görev yapan personelin güvenliğini sağlamak amacıyla alındı.

Yetkililer, hava şartlarının seyrine göre önümüzdeki günler için yeni değerlendirmelerin yapılabileceğini de ifade etti. Bu nedenle, Bolu'da yaşayan vatandaşların ve öğrencilerin resmî kurumların duyurularını yakından takip etmeleri öneriliyor.

METEOROLOJİ UYARDI, VALİLİK HAREKETE GEÇTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Bolu ve çevresinde:

Yoğun kar yağışı

Gece saatlerinde don riski

Sabah ve gece buzlanma tehlikesi devam ediyor. Uzmanlar, özellikle sabah saatlerinde trafiğe çıkacak sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Bolu Valiliği'nin aldığı bu karar, önleyici tedbir kapsamında değerlendirilirken, öğrencilerin ve eğitimcilerin güvenliğinin ön planda tutulduğu görülüyor.