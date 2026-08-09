Bodrumspor Bursaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi, Bodrumspor Bursaspor MAÇ özeti ve golleri nereden izlenir?

Bodrumspor Bursaspor maçının ardından karşılaşmada atılan goller ve önemli pozisyonlar da araştırılıyor. Bodrumspor Bursaspor maç özeti ve golleri nereden izlenir? sorusuna yanıt arayan taraftarlar, maçın geniş özeti, gol görüntüleri ve karşılaşmanın tüm önemli anlarına ulaşmak istiyor.

BODRUMSPOR BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodrumspor ile Bursaspor arasındaki Trendyol 1. Lig karşılaşması, Bein Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı belirtilen yayın kanalları üzerinden takip edebilecek.

BODRUMSPOR-BURSASPOR MAÇI BEIN SPORTS 2 CANLI İZLE

Bodrumspor Bursaspor maçını Bein Sports 2 ekranlarından izlemek isteyen izleyiciler, Digiturk 78 numaralı kanal üzerinden yayına ulaşabilecek. Bein Sports 2, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebiliyor.

BODRUMSPOR-BURSASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI İZLE

Karşılaşmayı TRT Spor ekranlarından takip etmek isteyen futbolseverler ise kanala farklı platformlar üzerinden ulaşabilecek. TRT Spor; Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan izlenebiliyor. Kanal, Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz yayın yapıyor.

BODRUMSPOR-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Bodrumspor-Bursaspor maçı, 9 Ağustos 2026 Pazar günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde takımların sahaya çıkacağı saat ve maçın yayın bilgileri taraftarlar tarafından araştırılıyor.

BODRUMSPOR-BURSASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bodrumspor ile Bursaspor arasındaki Trendyol 1. Lig mücadelesi, Muğla'da bulunan Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak. İki takım, ligde önemli bir mücadele için sahaya çıkarken, karşılaşma tribünlerdeki taraftarların da desteğiyle büyük bir heyecana sahne olacak.

BODRUMSPOR BURSASPOR MAÇININ GOLLERİ VE ÖZETİ NEREDEN İZLENİR?

Bodrumspor Bursaspor maçının tamamlanmasının ardından futbolseverler, karşılaşmada yaşanan önemli anları ve atılan golleri merak edecek. Bodrumspor Bursaspor maçının golleri, maç özeti ve önemli pozisyonlarının TRT ve beiNSport platformlarından izlenebileceği belirtildi. Maçta yaşanan kritik anlar ve gol görüntüleri, karşılaşmanın ardından takip edilebilecek.

BODRUMSPOR BURSASPOR MAÇI CANLI SKOR VE SONUÇ

Bodrumspor Bursaspor karşılaşmasını takip eden taraftarlar, maçın canlı skorunu ve mücadele sonunda oluşan sonucu da araştırıyor. Maçın başlamasıyla birlikte skor durumu, atılan goller ve karşılaşmadaki önemli gelişmeler futbolseverlerin gündeminde olacak.

BODRUMSPOR BURSASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Bodrumspor Bursaspor maçı 0-2 Bursaspor üstünlüğü ile devam ediyor.