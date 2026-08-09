Haberler

Ankara'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı Haber Videosunu İzle
Ankara'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Hüseyingazi Mahallesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 81 yaşındaki Mehmet Şimşek hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada Şimşek'in bulunduğu araç hurdaya döndü.

Ankara'da iki otomobilin çarpıştığı kazada Mehmet Şimşek (81) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

OTOMOBİLE YANDAN ÇARPTI

Kaza, saat 17.30 sıralarında Hüseyingazi Mahallesi Yeşil Kuşak Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 FBH 862 plakalı otomobil, plakası belirlenemeyen otomobile yandan çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek

Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli 'Demirtaş evine dönmeli' çağrısı yapmıştı! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi

Bahçeli "Evine dönmeli" demişti! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi
Karadeniz'de İHA paniği! Kıyıya yaklaşınca SAS komandoları harekete geçti

İlçeyi ayağa kaldıran olay! SAS komandoları hemen harekete geçti
Trabzonspor'da Salah çılgınlığı: Kulüp tarihinin rekoru kırıldı

Salah sonrası 3 günde rekor kırıldı!
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi

Süper Lig devlerinin hedefindeki yıldız, yatta 7 kadınla görüntülendi
Harry Potter oyuncusu OnlyFans'tan servet kazandı: 1 yılda oyunculuk kariyerini geride bıraktı

Ünlü serinin oyuncusu OnlyFans'tan bir yılda servet kazandı

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i doludizgin

Ligdeki ikinci maçına çıktı! İşte sonuç
Küçükçekmece'de bina boşluğuna düşen kadın ağır yaralandı

Genç kadın bir anda kabusu yaşadı