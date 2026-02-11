Blok3 kimdir? Blok3 kaç yaşında, nereli?

Gebze'nin genç yeteneği Blok3, sahne adıyla müzik dünyasında kendine hızla yer açtı. Küçük yaşta müziğe duyduğu ilgi ve kendi şarkılarını yazma tutkusu, onu kısa sürede Türkiye rap sahnesinin dikkat çeken isimlerinden biri haline getirdi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BLOK3 KİMDİR?

Blok3, gerçek adı Hakan Aydın olan ve 2002 doğumlu genç bir Türk rapçi ve söz yazarıdır. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dünyaya gelen Blok3, küçük yaşlardan itibaren hem yabancı hem de Türk rap müziğine ilgi duyarak kendi şarkılarını yazmaya başladı.

Pandemi döneminde yazarlık çalışmalarını profesyonel müzikle birleştirerek sahneye adım attı. İlk single'ı "mahalle"yi 2020'de yayımlayan Blok3, "OKEY OKEY", "WOUM BABY", "Patlat", "VUR" ve "AFFETMEM" gibi şarkılarla kısa sürede milyonlarca dinleyiciye ulaştı ve uluslararası listelerde üst sıralara çıktı. 2024'te İngiliz rapçi Stefflon Don ile *"Habibi"*yi yayımlayarak kariyerini uluslararası boyuta taşıdı.

BLOK3 KAÇ YAŞINDA?

15 Ağustos 2002 doğumlu olan Blok3, 2026 yılı itibarıyla 23 yaşındadır.

BLOK3 NERELİ?

Blok3, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde doğmuş ve büyümüştür. Halen Gebze'de yaşamaktadır.

BLOK3'ÜN GERÇEK İSMİ NEDİR?

Blok3'ün gerçek adı Hakan Aydın'dır.

BLOK3'ÜN KARİYERİ

Blok3 müzik kariyerine 2020'de "mahalle" ile başladı. 2021 yılında "Wow", "Okey Okey" ve "Woum Baby" gibi şarkılarla dikkat çekti. 2022'de "VUR", "Ciro" ve "Dacia" ile çıkışını güçlendirdi. 2023'te "AFFETMEM", "Baybay", "Yaptırıcaz Tırnaklarını" ve "Aklına Ben Gelicem" gibi şarkılarla tanındı. 2024'te albüm OBSESIF ve single'lar "Habibi" (ft. Stefflon Don), "ESCBAR"*, "Laf" ve "Güzel ve İddialı" yayımlandı. 2025'te ise albüm VİRTÜÖZ ve single'lar "Kusura Bakma", "Hako Diyorlar", "Keçi" ve "Napıyosun Mesela" yayımlandı. Blok3, viral şarkıları ve yüksek dijital dinlenme rakamlarıyla Türkiye rap sahnesinde kendine sağlam bir yer edindi ve Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Rapçi ödülünü kazandı.