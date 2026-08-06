Haberler

Beşiktaş maçı hangi kanalda? Hradec Kralove Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş maçı hangi kanalda? Hradec Kralove Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda play-off hedefiyle sahaya çıkacak Beşiktaş, Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde etme fırsatı yakalayacağı karşılaşma öncesinde futbolseverler, Hradec Kralove-Beşiktaş maçı hangi kanalda? ve Hradec Kralove-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta sorularının yanıtını araştırıyor. İşte mücadeleye ilişkin resmi yayın ve maç bilgileri.

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda mücadele eden Beşiktaş, play-off yolunda kritik öneme sahip karşılaşmada Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetine ulaşma hedefiyle sahaya çıkacak siyah-beyazlı ekipte gözler maç saatine ve canlı yayın bilgilerine çevrildi. Futbolseverler, Hradec Kralove- Beşiktaş maçı hangi kanalda? ve Hradec Kralove- Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmaya ilişkin resmi bilgiler ve muhtemel 11'ler…

HRADEC KRALOVE-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu kapsamında oynanacak Hradec Kralove - Beşiktaş karşılaşması, TV 100 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

HRADEC KRALOVE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda oynanacak Hradec Kralove - Beşiktaş mücadelesi 6 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş, bu kritik karşılaşmada alacağı sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu yolunda avantaj elde etmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA 100. GALİBİYET HEDEFİYLE SAHADA

Hradec Kralove deplasmanına çıkacak Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihindeki önemli bir kilometre taşına ulaşma fırsatı yakaladı.

Siyah-beyazlı ekip bugüne kadar Avrupa kupalarında 260 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 99 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 mağlubiyet alan Beşiktaş, rakip fileleri 351 kez havalandırırken kalesinde ise 395 gol gördü.

Beşiktaş'ın Hradec Kralove karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetine ulaşacağı belirtildi.

MUHTEMEL 11'LER

Hradec Kralove:

Lindr, Horak, Cihak, Klima, Cech, Vacha, Kodes, Dancak, Vlkanova, Pilar, Vaşulın.

Beşiktaş:

Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Hadziahmetovic, Orkun Kökçü, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Tammy Abraham.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi

Terörsüz Türkiye yasası komisyonda! Toplantı öncesi gerginlik çıktı
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti

Piyasalar karıştı! Sürpriz veri sonrası altın uçuşa geçti
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı

Türkiye'den tarihi imza! Orta Doğu'da tüm güç dengeleri değişiyor
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Sevgilisiyle bel altı mesajları ortaya çıkan başkan partiden atılıyor
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler
Şok detaylar ortaya çıktı! Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş

Şok detaylar ortaya çıktı! Facia adeta göz göre gelmiş

Av. Bedia Teymur'dan telif çıkışı: Haberin konusu herkesin, özgün anlatım gazetecinin

"Haberin konusu herkesin, özgün anlatım gazetecinin"
Melisa Döngel'in havuz başındaki eğlenceli dansı dikkat çekti

Melisa Döngel'in havuz başındaki eğlenceli dansı dikkat çekti
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon lira harcadı, 20 günde bitirdi

Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon harcadı, 20 günde bitirdi