Beşiktaş maçı hangi kanalda? Hradec Kralove Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda mücadele eden Beşiktaş, play-off yolunda kritik öneme sahip karşılaşmada Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetine ulaşma hedefiyle sahaya çıkacak siyah-beyazlı ekipte gözler maç saatine ve canlı yayın bilgilerine çevrildi. Futbolseverler, Hradec Kralove- Beşiktaş maçı hangi kanalda? ve Hradec Kralove- Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmaya ilişkin resmi bilgiler ve muhtemel 11'ler…

HRADEC KRALOVE-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu kapsamında oynanacak Hradec Kralove - Beşiktaş karşılaşması, TV 100 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

HRADEC KRALOVE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda oynanacak Hradec Kralove - Beşiktaş mücadelesi 6 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş, bu kritik karşılaşmada alacağı sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu yolunda avantaj elde etmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA 100. GALİBİYET HEDEFİYLE SAHADA

Hradec Kralove deplasmanına çıkacak Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihindeki önemli bir kilometre taşına ulaşma fırsatı yakaladı.

Siyah-beyazlı ekip bugüne kadar Avrupa kupalarında 260 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 99 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 mağlubiyet alan Beşiktaş, rakip fileleri 351 kez havalandırırken kalesinde ise 395 gol gördü.

Beşiktaş'ın Hradec Kralove karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetine ulaşacağı belirtildi.

MUHTEMEL 11'LER

Hradec Kralove:

Lindr, Horak, Cihak, Klima, Cech, Vacha, Kodes, Dancak, Vlkanova, Pilar, Vaşulın.

Beşiktaş:

Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Hadziahmetovic, Orkun Kökçü, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Tammy Abraham.