Beşiktaş Amedspor CANLI İZLE! Amedspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir?

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Beşiktaş Amedspor canlı izle! Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği kritik mücadelede Amedspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Saha avantajını kullanmak isteyen Diyarbakır temsilcisi Amedspor ile deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefleyen Beşiktaş'ın randevusu, haftanın öne çıkan karşılaşmaları arasında yer alıyor. Peki, Amedspor Beşiktaş maçı canlı nereden izlenir? Detaylar...

BEŞİKTAŞ AMEDSPOR CANLI İZLE!

Süper Lig'de üst sıralar ve puan mücadelesi açısından büyük önem taşıyan bu müsabakayı canlı olarak takip etmek isteyen taraftarlar, yayın detaylarını yakından inceliyor. Müsabakanın canlı takibi için yayıncı kuruluşun resmi platformları ve dijital kanalları üzerinden erişim sağlanabilmektedir. Futbolseverler abonelikleri doğrultusunda karşılaşmayı naklen izleme imkanına erişebilirler.

AMEDSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyon başından ya da dijital cihazlar üzerinden canlı takip etmek isteyen izleyiciler için yayın adresi beIN SPORTS 1 olacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak izleyicilerle buluşacak.

beIN CONNECT ve TOD TV platformları üzerinden de aktif üyeliği bulunan kullanıcılar, akıllı telefon, tablet, bilgisayar veya akıllı televizyonlar aracılığıyla maçı eş zamanlı olarak takip edebilecekler.

BEŞİKTAŞ AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

20 Eylül 2026 Pazar günü saat 20:00'de Diyarbakır Stadyumu'nda başlayacak olan Amedspor - Beşiktaş mücadelesinin yayın bilgileri şu şekildedir:

Tarih: 20 Eylül 2026 Pazar

Saat: 20:00

Stat: Diyarbakır Stadyumu

Yayın Kanalı: beIN SPORTS 1 (Şifreli / Canlı)