Belçika Teknik Direktörü kim, Belçika Teknik Direktörü Van Bommel hangi takımlarda oynadı?

Kritik mücadele öncesinde "Belçika teknik direktörü kim?", "Van Bommel hangi takımlarda oynadı?" ve "Hangi kulüpleri çalıştırdı?" soruları merak edilmeye başlandı. İşte Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörü Mark van Bommel hakkında bilinmesi gerekenler.

BELÇİKA TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörü Hollandalı Mark van Bommel. Belçika, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etmesinin ardından teknik direktör Rudi Garcia ile yollarını ayırdı. Belçika Futbol Federasyonu, 24 Temmuz 2026'da Van Bommel ile EURO 2028'in sonuna kadar sürecek bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Van Bommel, 15 Ağustos 2026'da resmen göreve başladı. Hollandalı çalıştırıcının yardımcılığını Boudewijn Zenden, Maarten Martens ve Reinier Robbemond üstleniyor.

MARK VAN BOMMEL KİMDİR?

Mark van Bommel, 22 Nisan 1977'de Hollanda'nın Limburg bölgesindeki Maasbracht'ta doğdu. Futbolculuk kariyerinde sert ve lider bir orta saha oyuncusu olarak tanınan Van Bommel, kulüp ve milli takım düzeyinde çok sayıda kupa kazandı. 49 yaşındaki teknik adam, Hollanda'nın eski milli takım teknik direktörü Bert van Marwijk'in damadı.

VAN BOMMEL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Mark van Bommel, futbolculuk kariyerinde şu takımlarda forma giydi:

Fortuna Sittard (1992-1999)

PSV Eindhoven (1999-2005)

Barcelona (2005-2006)

Bayern Münih (2006-2011)

Milan (2011-2012)

PSV Eindhoven (2012-2013)

Profesyonel kariyerine Fortuna Sittard'da başlayan Van Bommel, PSV'de yıldızlaştı ve Hollanda'da yılın futbolcusu seçildi. Ardından Barcelona'ya transfer olan Hollandalı orta saha, Katalan ekibiyle bir sezonda hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Bayern Münih'te beş sezon forma giyen ve takım kaptanlığı yapan Van Bommel, Alman devinde de çok sayıda kupa kaldırdı. Milan formasıyla da İtalya Serie A şampiyonluğu yaşayan Van Bommel, futbolculuk kariyerini başladığı PSV'de noktaladı.

VAN BOMMEL'İN FUTBOLCULUK KARİYERİNDEKİ BAŞARILARI

Mark van Bommel, futbolculuk kariyerinde Hollanda, İspanya, Almanya ve İtalya olmak üzere dört farklı ülkede lig şampiyonluğu yaşayan nadir isimlerden biri oldu. PSV ile dört kez Hollanda Ligi, Barcelona ile La Liga ve Şampiyonlar Ligi, Bayern Münih ile Bundesliga ve Almanya Kupası, Milan ile ise Serie A şampiyonluğu kazandı.

VAN BOMMEL HOLLANDA MİLLİ TAKIMI'NDA OYNADI MI?

Evet, Mark van Bommel uzun yıllar Hollanda Milli Takımı'nda forma giydi. Turuncular formasıyla 79 maça çıkan Van Bommel, Hollanda'nın 2010 Dünya Kupası'nda finale yükselmesinde önemli rol oynadı. Hollanda, Güney Afrika'da oynanan finalde İspanya'ya uzatmalarda 1-0 yenilerek turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

VAN BOMMEL HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğe adım atan Mark van Bommel, milli takımlar düzeyinde Suudi Arabistan ve Hollanda U17 takımlarında yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Teknik direktörlük kariyerine PSV Eindhoven'da başlayan Van Bommel, ardından Almanya'da Wolfsburg'u çalıştırdı. Belçika'da Royal Antwerp'in başına geçen Hollandalı teknik adam, bu kulüpte Belçika Ligi ve Belçika Kupası şampiyonluklarını kazanarak dikkat çekti. Van Bommel, Antwerp'teki başarılarının ardından Belçika Milli Takımı'nın başına getirildi.

VAN BOMMEL'DEN TÜRKİYE MAÇI ÖNCESİ AÇIKLAMA

Belçika Teknik Direktörü Mark van Bommel, Türkiye maçı öncesinde İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi. Belçika'da oynanan ilk maçı 3-0 kazanmalarının Türkiye'yi ezdikleri anlamına gelmediğini vurgulayan Van Bommel, Türkiye'nin rakiplerine karşı çok sayıda pozisyon bulduğunu ancak bunları gole çeviremediğini ifade etti. Van Bommel, Türkiye'nin yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile farklı bir oyun anlayışıyla sahada olacağını belirterek hazırlıklarını buna göre yaptıklarını kaydetti. Kalça sakatlığı nedeniyle Türkiye maçında forma giyemeyecek olan Romelu Lukaku'nun ise pazar günkü İtalya karşılaşmasına hazırlanacağını açıkladı.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile Belçika arasındaki UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma ATV'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.