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Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine atandı. Atama kararının ardından Bekir Bayrakdar’ın hayatı, eğitim geçmişi ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Bekir Bayrakdar kimdir, kaç yaşında, nereli? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bekir Bayrakdar kimin yerine atandı? Detaylar...

BEKİR BAYRAKDAR KİMDİR?

1971 yılında Kocaeli’de doğan Bekir Bayrakdar, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu.

Meslek hayatına 1996 yılında Hesap Uzmanları Kurulunda başlayan Bayrakdar, 2004 yılına kadar Hesap Uzman Yardımcısı ve Hesap Uzmanı olarak görev yaptı.

Bayrakdar, 2004-2008 yılları arasında Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığında Defterdar Yardımcısı, Gelir İdaresi Grup Müdürü ve Vergi Dairesi Başkanı olarak görev aldı. 2008-2014 yılları arasında İstanbul Defterdarı olarak görev yapan Bayrakdar, 2014-2015 döneminde Muhasebat Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

2015-2019 yılları arasında İstanbul Vergi Dairesi Başkanı olarak görev yapan Bekir Bayrakdar, 2019 yılında Gelir İdaresi Başkanlığına atandı. Gelir İdaresi Başkanlığının resmi kayıtlarında da Bayrakdar'ın 7 Ocak 2019 tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanı olarak görev yaptığı görülüyor.

Bayrakdar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atanmasına kadar Gelir İdaresi Başkanlığı görevini sürdürdü.

BEKİR BAYRAKDAR KAÇ YAŞINDA?

Bekir Bayrakdar, 1971 yılında doğdu. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 55 yaşındadır.

BEKİR BAYRAKDAR NERELİ?

Bekir Bayrakdar, Kocaeli doğumludur. 1971 yılında Kocaeli’de dünyaya gelen Bayrakdar, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı.

HAZİNE VE MALİYE BAKAN YARDIMCISI BEKİR BAYRAKDAR KİMİN YERİNE ATANDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine atandı. Resmî Gazete'de yayımlanan kararda Bayrakdar'ın yeni görevi yer alırken, atamanın bir isim belirtilerek "şu kişinin yerine" yapıldığına dair bilgi yer almıyor. Bu nedenle Bekir Bayrakdar'ın kimin yerine atandığı konusunda ayrıca bir isim vermek mümkün değil.

BEKİR BAYRAKDAR'IN KARİYERİ

Bekir Bayrakdar'ın kamu görevlerindeki kariyeri 1996 yılında Hesap Uzmanları Kurulunda başladı. 2004 yılına kadar Hesap Uzman Yardımcısı ve Hesap Uzmanı olarak görev yapan Bayrakdar, ardından Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığında farklı görevler üstlendi.

2008 yılında İstanbul Defterdarı olan Bayrakdar, 2014 yılında Muhasebat Genel Müdürlüğüne, 2015 yılında ise İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına getirildi. 2019 yılında Gelir İdaresi Başkanı olan Bayrakdar, 2026 yılında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atandı. DHA | Demirören Haber Ajansı

Bayrakdar ayrıca 22 Eylül 2023 tarihinde ASELSAN Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Mayıs 2026 itibarıyla Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de üstlendi. Yeminli Mali Müşavirlik sertifikası ve Bağımsız Denetçilik lisansı bulunan Bayrakdar'ın kamu maliyesi, vergi yönetimi ve finans alanlarında yöneticilik deneyimi bulunuyor.