Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerlik başvuruları ne zaman son, başvuru yerleri ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerlik başvuruları ne zaman son, başvuru yerleri ne zaman açıklanacak?
Güncelleme:
2025 yılında bedelli askerlik başvuruları, ücret hesaplamaları ve yeni katsayı düzenlemeleri, askerlik yükümlülüğünü planlayan binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Ek bedel kimleri kapsar? Bedelli askerlik başvuruları ne zaman son, başvuru yerleri ne zaman açıklanacak? Detaylar...

Türkiye'de bedelli askerlik, her yıl yüz binlerce vatandaş için büyük bir ilgi alanı olmaya devam ediyor. 2025 yılının ikinci yarısında uygulanan yeni katsayı ve güncel ücret bilgileriyle birlikte, bedelli askerlik başvuru süreçleri ve ödeme detayları merak ediliyor. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerlik başvuruları ne zaman son, başvuru yerleri ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2025 yılının ikinci yarısı için Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanan bedelli askerlik ücreti 280.850,64 TL olarak belirlendi. Bu tutar, 2025 ikinci yarısında uygulanan 1,4042 katsayısı üzerinden hesaplanmıştır.

Ancak, 2026 yılı Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak olası artışa bağlı olarak katsayının 1,170211 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Bu durumda bedelli askerlik ücreti yaklaşık 337.000 TL civarına çıkabilir.

EK BEDEL KİMLERİ KAPSAR?

Bedelli askerlik başvurusunda bulunan bazı yükümlüler, ödedikleri temel bedel dışında ek bedel ödemekle yükümlü olabilir. Ek bedel, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanların süreleri üzerinden hesaplanır.

Hesaplama şekli: Her ay için 1 ila 30 gün bir ay olarak kabul edilir. Aşan günler bir sonraki aya eklenir.

Ek bedel tutarı: 1 ay için 4.095,74 TL'dir.

Bu bedeli ödeyen yükümlüler, tüm geçmiş süreleri dikkate alınarak hesaplanan ek tutarı ilgili bankalara yatırmakla yükümlüdür.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerlik başvuruları ne zaman son, başvuru yerleri ne zaman açıklanacak?

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN SON?

2025 yılında bedelli askerlik başvuruları için son tarih 31 Aralık 2025 olarak belirlenmiştir. Bu tarih, yılın son mesai günü mesai bitimine kadar geçerlidir.

Başvuru süreci şu adımları kapsar:

Yoklamaların yaptırılması ve sağlık raporu alınması (Askerliğe Elverişlidir kararı).

Bedelli askerlik tercihinin yapılması ve ödemelerin gerçekleştirilmesi.

Önemli uyarılar:

Fiili askerlik hizmetine başlamış olanlar ve müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar, bedelli başvurusunu iptal etmiş olanlar, ya da ödeme süresini iki ay içinde tamamlamayanlar başvuru hakkını kaybeder.

Yoklama kaçağı veya bakaya kaydı olmayan yükümlüler için 31 Aralık 2025 itibarıyla ödenecek bedel 280.850,64 TL'dir.

Yoklama kaçağı veya bakaya olanlar için ise temel bedelin üzerine ek bedel ödenmesi gerekmektedir.

Başvuruların yoğun olması durumunda, MSB kura uygulaması ile başvuru sahipleri belirlenecektir. Kurada yer alan fakat vazgeçenler, yeni başvuru hakkına sahip olamazlar.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB açıklamasına göre, bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin:

Kimlikleri

Celp ve sevk dönemleri

Temel askerlik eğitimini yapacakları birlikler

2026 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubeleri üzerinden duyurulacaktır. Bu tarihten sonra adaylar sevk ve eğitim süreçlerini takip edebileceklerdir.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler, bedelli askerlik ödemelerini peşin olarak aşağıdaki kurumlara yatırabilirler:

Vakıfbank

Ziraat Bankası / Ziraat Katılım Bankası

Halkbank / Vakıf Katılım Bankası / Emlak Katılım Bankası

Defterdarlıklar veya Malmüdürlükleri

Ödeme sırasında T.C. Kimlik Numarası beyan edilmesi zorunludur. Bu sayede ödemeler doğrudan başvuru süreciyle ilişkilendirilir ve herhangi bir gecikme veya hatalı işlem engellenir.

