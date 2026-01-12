BARAJ DOLULUK ORANLARI 12 OCAK: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa güncel baraj doluluk oranları nedir, yüzde kaç?

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve artan yağış miktarlarıyla birlikte, su kaynaklarının mevcut durumu yeniden gündemin üst sıralarında yer aldı. Özellikle büyükşehirlerde yaşayan milyonlarca vatandaş, içme suyu arzının sürdürülebilirliği açısından barajlardaki son durumu yakından takip ediyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa güncel baraj doluluk oranları nedir, yüzde kaç? 12 Ocak 2026 baraj doluluk oranları haberimizde.

BARAJ DOLULUK ORANLARI 12 OCAK

12 Ocak 2026 itibarıyla açıklanan resmi veriler doğrultusunda; İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'daki baraj doluluk oranları dikkat çekici seviyelerde seyrediyor. İlgili belediyelere bağlı su ve kanalizasyon idareleri tarafından paylaşılan güncel veriler, şehir bazında barajların mevcut kapasitesine dair net bir tablo ortaya koyuyor.

İSTANBUL GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDİR?

Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da baraj doluluk oranları, yıl içerisinde önemli dalgalanmalar gösterdi. Megakentin su ihtiyacını karşılayan barajlara ilişkin güncel veriler, özellikle kış aylarında yaşanan değişimi gözler önüne seriyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 12 Ocak 2026 tarihli verilere göre, İstanbul genelindeki barajların toplam doluluk oranı yüzde 20,11 olarak kaydedildi.

Yıl boyunca açıklanan istatistikler incelendiğinde, İstanbul barajlarının nisan ayında yüzde 81,23 ile en yüksek doluluk seviyesine ulaştığı görülüyor. Buna karşılık, Ocak ayı itibarıyla su seviyelerinin belirgin şekilde gerilediği ve mevcut oranın yüzde 20,11 seviyesine düştüğü resmi verilerle ortaya kondu.

ANKARA GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDİR?

Başkent Ankara'da baraj doluluk oranları, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılıyor. 13 Ocak 2026 tarihli güncel verilere göre, Ankara'daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 12,34 olarak ölçüldü.

ASKİ tarafından açıklanan bilgilerde, barajlardaki kullanılabilir aktif su miktarının yüzde 1,17 seviyesinde olduğu belirtildi. Bu veriler, Ankara'nın su kaynaklarının mevcut durumuna dair net bir tablo sunuyor.

İZMİR GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDİR?

İzmir'de baraj doluluk oranlarıyla birlikte, su yönetimine ilişkin uygulamalar da kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. Kentte yaşanan su sıkıntısı nedeniyle, yıl içerisinde planlı su kesintileri devreye alındı.

Resmi açıklamalara göre, 6 Ağustos tarihinde başlayan planlı su kesintileri ilk etapta 3 günde 1 olacak şekilde uygulanmaya başlandı. 9 Eylül itibarıyla kesinti periyodu 2 günde 1 olarak güncellendi. 10 Aralık sonrasında ise kesintilerin her gün uygulanmaya başlandığı bildirildi. Bu süreç, İzmir'de barajlardaki doluluk oranlarının yakından izlenmesine neden oldu.

BURSA GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDİR?

Bursa'da içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlara ilişkin güncel veriler, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından açıklandı. Paylaşılan resmi bilgilere göre, barajlardaki doluluk oranları kritik seviyelere geriledi.

Yıl boyunca dalgalı bir seyir izleyen su seviyeleri, mayıs ayında yüzde 55,84 ile en yüksek düzeye ulaştı. Ancak Ocak ayı itibarıyla, Bursa'daki barajların doluluk oranının yüzde 0 seviyesine düştüğü bildirildi. Açıklanan bu veriler, Bursa'daki barajların mevcut kapasitesine dair güncel durumu ortaya koyuyor.