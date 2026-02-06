Balıkesir'de deprem mi oldu? 6 Şubat Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

6 Şubat sabahında Balıkesir'in bazı noktalarında hissedildiği belirtilen hareketlilik, kentte kısa süreli tedirginlik yarattı. Sosyal medyada artan paylaşımların ardından "deprem mi oldu?" sorusu gündeme gelirken, vatandaşlar resmî kurumlardan yapılacak açıklamalara odaklandı. Gelişmelere ilişkin ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat 2026 Cuma itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz şekilde izlemeyi sürdürüyor. Ülke genelinde konumlandırılan yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi saniyeler içerisinde tespit edilerek analiz ediliyor ve doğrulanmış veriler kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli Rasathanesi'nin gelişmiş teknik altyapısıyla kayda alınan mikro titreşimler düzenli raporlar hâline getirilirken, Kandilli ve AFAD tarafından güncellenen "Son Depremler" listeleri vatandaşlar için güvenilir bir başvuru kaynağı olmaya devam ediyor. Bu veriler, uzmanların sismik değerlendirmelerinde de temel referans olarak kullanılıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 6 Şubat 2026 tarihli güncel deprem tablolarında, meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin ayrıntılı bilgiler yer alıyor.

7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmaları sayesinde vatandaşların doğru ve güvenilir bilgiye hızlı şekilde ulaşması sağlanıyor. Yetkililer, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış paylaşımların paniğe yol açabileceğine dikkat çekerek, yalnızca resmî kurumlardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

6 ŞUBAT 2026 CUMA BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

6 Şubat Cuma sabah saatlerinde Balıkesir'in bazı ilçelerinde hissedildiği belirtilen kısa süreli sarsıntılar, kent genelinde tedirginliğe neden oldu. Günün erken saatlerinde yaşanan bu hareketlilik, sosyal medyada yapılan paylaşımlarla birlikte geniş yankı uyandırırken, "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme geldi.

Sarsıntıyı hissettiklerini belirten vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağı ve büyüklüğüne ilişkin net bilgilere ulaşabilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel ve resmî deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Yetkililer, doğrulanmamış bilgilerin paniğe yol açabileceğini hatırlatarak yalnızca resmî verilerin esas alınması gerektiğini bir kez daha dile getirdi.