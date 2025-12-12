Haberler

Balıkesir'de deprem mi oldu? 12 Aralık Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de deprem mi oldu? 12 Aralık Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'de sabah saatlerinde bazı ilçelerden "hafif bir sarsıntı hissedildi" yönünde gelen paylaşımlar, şehirde kısa sürede geniş bir merak dalgası oluşturdu. Sosyal medyada peş peşe yayılan "Deprem mi oldu?" mesajları dikkatleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin açıklayacağı güncel verilere çevirdi. Peki, Balıkesir'de deprem mi oldu? 12 Aralık Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de sabah saatlerinde hissedildiği iddia edilen hafif sarsıntı, şehir genelinde deprem endişesini yeniden alevlendirdi. Kısa süreli bir titreşim algıladığını söyleyen vatandaşların sosyal medyada art arda yaptığı paylaşımlar, "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu gündemin merkezine taşıdı. Olası sarsıntının zamanı ve büyüklüğüne ilişkin resmi açıklamalar dikkatle beklenirken, en güncel bilgilere ulaşmak isteyenlerin gözü AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımlayacağı verilere çevrildi. Ayrıntılar haberin devamında.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat kesintisiz olarak takip ediyor. Ülke çapına yerleştirilen yüksek hassasiyetli sensör ağları sayesinde, en küçük yer hareketleri bile anlık olarak kaydedilip analiz ediliyor ve güncel veriler şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş ölçüm altyapısı mikro titreşimleri dahi tespit edebilirken; hem Kandilli hem de AFAD tarafından düzenli şekilde yenilenen "Son Depremler" ekranı, vatandaşların hızlı, doğru ve güvenilir bilgiye erişmesini sağlayan en temel başvuru kaynaklarından biri olmayı sürdürüyor. Bu veriler, sismik araştırmalar yapan uzmanlar için de kritik önem taşıyor.

Balıkesir'de deprem mi oldu? 12 Aralık Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı güncel deprem listeleri; meydana gelen her sarsıntının merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve oluş zamanı gibi teknik detayları açık ve anlaşılır biçimde sunuyor. Böylece vatandaşlar sosyal medyada hızla yayılabilecek teyitsiz iddialara itibar etmeden, doğrulanmış ve resmi kaynaklara dayanan bilgilere ulaşabiliyor. AFAD'ın yıl boyunca sürdürdüğü kesintisiz izleme ve bilgilendirme çalışmaları, deprem farkındalığını artırmayı ve bilgi kirliliğini azaltmayı amaçlıyor.

Balıkesir'de deprem mi oldu? 12 Aralık Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

12 ARALIK 2025 CUMA BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

12 Aralık 2025 Cuma sabahı Balıkesir'in çeşitli ilçelerinde hissedildiği iddia edilen kısa süreli bir sarsıntı, kent genelinde merak uyandırdı. Özellikle yüksek katlarda yaşayan bazı vatandaşların titreşimi daha net algıladıklarını belirtmesi üzerine, "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusu sosyal medyada hızla gündemin üst sıralarına taşındı.

Sarsıntı iddialarının ardından vatandaşlar, durumun netleşmesi için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık olarak güncellenen veri akışına yöneldi. Kurumların paylaştığı merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerinin güncellenmesiyle birlikte yaşanan hareketliliğin niteliği daha belirgin hâle geldi. Yetkililer, olası bilgi karmaşasını önlemek amacıyla yalnızca resmî açıklamaların takip edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

AFAD ve Kandilli'nin sürekli güncellenen "Son Depremler" listeleri, Balıkesir'de ve Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketlilikleri hızlı, doğru ve güvenilir şekilde takip etmek isteyen vatandaşlar için en önemli rehber olmayı sürdürüyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esra Ezmeci'ye gelen mesaj skandal: Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem...

"Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem..."
Galatasaray'da maaş krizi! Aylardır para almıyorlar

Taraftarlar şok oldu! Galatasaray'da büyük kriz
Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü

Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü
Hande Erçel'in 45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu

45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu
Esra Ezmeci'ye gelen mesaj skandal: Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem...

"Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem..."
'Taciz etti' diyerek 17 yaşında katil olmuştu! Beyza'nın cezası belli oldu

"Taciz etti" diyerek 17 yaşında katil olmuştu! İşte Beyza'nın cezası
Zeki Murat Göle'den Fener taraftarını mest eden istatistik

Bu sezon çıktığı 2 maçta da aynı şeyi yaptı
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık

Limoncunun ağızları açık bırakan sahtekarlığı kamerada
7.5'in ardından bir büyük deprem daha! Ülke için tsunami uyarısı yapıldı

7.5'in ardından bir büyük deprem daha! Tsunami uyarısı yapıldı
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Avrupa'da zirveye göz kırptı

3 dakikada neler oldu neler! Avrupa'da tarih yazıyor
Melek Mosso, Instagram'da özel içerik paylaşımı için abonelik sistemini açtı

Ünlü şarkıcıdan ilginç adım! Parayı verene özel içerik paylaşacak
Erdoğan'dan Putin'in de katıldığı Türkmenistan'daki zirvede çarpıcı 'savaş' mesajı

Erdoğan'dan Putin'in de katıldığı zirvede çarpıcı "savaş" mesajı
title