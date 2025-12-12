Balıkesir'de deprem mi oldu? 12 Aralık Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de sabah saatlerinde hissedildiği iddia edilen hafif sarsıntı, şehir genelinde deprem endişesini yeniden alevlendirdi. Kısa süreli bir titreşim algıladığını söyleyen vatandaşların sosyal medyada art arda yaptığı paylaşımlar, "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu gündemin merkezine taşıdı. Olası sarsıntının zamanı ve büyüklüğüne ilişkin resmi açıklamalar dikkatle beklenirken, en güncel bilgilere ulaşmak isteyenlerin gözü AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımlayacağı verilere çevrildi. Ayrıntılar haberin devamında.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat kesintisiz olarak takip ediyor. Ülke çapına yerleştirilen yüksek hassasiyetli sensör ağları sayesinde, en küçük yer hareketleri bile anlık olarak kaydedilip analiz ediliyor ve güncel veriler şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş ölçüm altyapısı mikro titreşimleri dahi tespit edebilirken; hem Kandilli hem de AFAD tarafından düzenli şekilde yenilenen "Son Depremler" ekranı, vatandaşların hızlı, doğru ve güvenilir bilgiye erişmesini sağlayan en temel başvuru kaynaklarından biri olmayı sürdürüyor. Bu veriler, sismik araştırmalar yapan uzmanlar için de kritik önem taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı güncel deprem listeleri; meydana gelen her sarsıntının merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve oluş zamanı gibi teknik detayları açık ve anlaşılır biçimde sunuyor. Böylece vatandaşlar sosyal medyada hızla yayılabilecek teyitsiz iddialara itibar etmeden, doğrulanmış ve resmi kaynaklara dayanan bilgilere ulaşabiliyor. AFAD'ın yıl boyunca sürdürdüğü kesintisiz izleme ve bilgilendirme çalışmaları, deprem farkındalığını artırmayı ve bilgi kirliliğini azaltmayı amaçlıyor.

12 ARALIK 2025 CUMA BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

12 Aralık 2025 Cuma sabahı Balıkesir'in çeşitli ilçelerinde hissedildiği iddia edilen kısa süreli bir sarsıntı, kent genelinde merak uyandırdı. Özellikle yüksek katlarda yaşayan bazı vatandaşların titreşimi daha net algıladıklarını belirtmesi üzerine, "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusu sosyal medyada hızla gündemin üst sıralarına taşındı.

Sarsıntı iddialarının ardından vatandaşlar, durumun netleşmesi için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık olarak güncellenen veri akışına yöneldi. Kurumların paylaştığı merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerinin güncellenmesiyle birlikte yaşanan hareketliliğin niteliği daha belirgin hâle geldi. Yetkililer, olası bilgi karmaşasını önlemek amacıyla yalnızca resmî açıklamaların takip edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

AFAD ve Kandilli'nin sürekli güncellenen "Son Depremler" listeleri, Balıkesir'de ve Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketlilikleri hızlı, doğru ve güvenilir şekilde takip etmek isteyen vatandaşlar için en önemli rehber olmayı sürdürüyor.