Balıkesir'de deprem mi oldu? 1 Şubat Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Sabah saatlerinde farklı bölgelerde hissedilen hafif sarsıntı, vatandaşlar arasında kısa süreli endişeye neden oldu. Sosyal medyada artan paylaşımlar sonrası sarsıntının deprem olup olmadığı sorusu gündeme gelirken, gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 1 Şubat 2026 Pazar itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz biçimde izlemeyi sürdürüyor. Ülke genelinde konumlandırılan yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve doğrulanmış veriler kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş teknik altyapısıyla kayda alınan mikro titreşimler düzenli raporlar hâline getirilirken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından güncellenen "Son Depremler" listeleri vatandaşlar için güvenilir bir başvuru kaynağı olmayı sürdürüyor. Bu veriler, uzmanların sismik değerlendirmelerinde de temel referanslar arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan 1 Şubat 2026 tarihli güncel deprem tablolarında; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin ayrıntılı bilgiler yer alıyor.

7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmalarıyla kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye hızlı şekilde ulaşması hedefleniyor.

1 ŞUBAT 2026 PAZAR BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

1 Şubat Pazar sabah saatlerinde Balıkesir'in bazı ilçelerinde hissedilen kısa süreli sarsıntı, kent genelinde tedirginliğe yol açtı. Sosyal medyada art arda yapılan paylaşımlar, "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusunu gündemin üst sıralarına taşıdı.

Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağı ve büyüklüğüne ilişkin net bilgi almak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel ve resmî deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Yetkililer, doğrulanmamış bilgilerin paniğe yol açabileceğine dikkat çekerek yalnızca resmî açıklamaların esas alınması gerektiğini bir kez daha vurguladı.