İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında işlem başlatıldı. Operasyonun merkezinde yer alan isimlerden biri de kamuoyunda "Acnoteam" olarak bilinen Azra Vandan oldu. Peki, Azra Vandan (Acnoteam) kimdir, kaç yaşında, evli mi? Azra Vandan neden gözaltına alındı? İşte soruşturma dosyasına yansıyan bilgiler ışığında tüm detaylar…

AZRA VANDAN (ACNOTEAM) KİMDİR?

Azra Vandan, soruşturma dosyasında yer alan ismiyle Azranur Ay Vandan olarak geçmektedir. Dijital platformlarda "Acnoteam" ismiyle bilinen Vandan, sosyal medya ve yetişkin içerik platformlarında aktif olduğu iddia edilen isimler arasında yer aldı.

Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve mali incelemelerde, bazı şüphelilerin erişim engeli bulunan platformlara IP adresi değişikliği yöntemiyle giriş sağladıkları ve bu platformlar üzerinden ücretli özel içerik paylaştıkları belirlendi. Vandan'ın ismi de bu kapsamda gözaltı kararı verilen kişiler listesinde yer aldı.

Soruşturma dosyasına göre şüphelilerin, herkese açık platformlarda müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı; özel içeriklerin ise belirli bir ücret karşılığında abonelere sunulduğu tespit edildi. Bu içeriklerden elde edilen gelirlerin taşınır ve taşınmaz yatırımlara dönüştürüldüğü iddia edildi.

Azra Vandan'ın eşi olarak Pedram Behdar Vandan'ın ismi kamuoyuna yansıdı. Ancak soruşturma metninde eşine ilişkin detaylı bir suç isnadı bilgisi paylaşılmadı.

AZRA VANDAN KAÇ YAŞINDA?

Soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan resmi bilgilerde Azra Vandan'ın doğum tarihi veya yaşı hakkında açık bir bilgi yer almamaktadır.

AZRA VANDAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Azra Vandan hakkında gözaltı kararı, "Suç Gelirlerini Aklama" ve "Müstehcenlik" suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, 7 Haziran 2023 tarihinde mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen OnlyFans platformuna IP adresi değiştirilerek erişim sağlandığı tespit edildi.

Şüphelilerin bu platform üzerinden cinsel içerikli fotoğraf ve videolar paylaştıkları, daha fazla kullanıcıya ulaşarak özel içerikleri belirli ücretler karşılığında sundukları belirlendi.

Mal Varlıkları ve Finansal İnceleme

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre şüphelilerin elde ettikleri gelirleri;

Taşınır ve taşınmaz mallara,

Araç alımlarına,

Bitcoin yatırımlarına,

Altın alımına,

Bankalarda vadeli hesaplara

yönlendirdikleri ortaya konuldu.

Yetkililer tarafından yapılan değerlendirmede:

Şüphelilere ve şirketlere ait 2 şirket,

10 taşınmaz,

14 araç tespit edildi.

Bu mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 257 milyon 234 bin 570 TL olduğu belirtildi. Şirketlerin sermaye piyasa değerlerinin ise yaklaşık 500 milyon lira seviyesinde olduğu ifade edildi. Toplamda şirketlerin sermaye piyasa değeri ile taşınır ve taşınmaz varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 300 milyon TL olduğu değerlendirildi.

8 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Operasyon ; İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Edremit, Gölcük ve Samsun'da gerçekleştirildi. Toplam 8 il ve ilçede eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Soruşturma kapsamında:

25 şüpheli ve 2 şirkete ait mal varlıklarına el konuldu.

16 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilen isimler arasında Azranur Ay Vandan'ın yanı sıra farklı sosyal medya içerik üreticileri de yer aldı. Bazı isimlerin başka soruşturmalar kapsamında tutuklu olduğu, bazı şüphelilerin ise yurt dışında bulunduğu belirtildi.