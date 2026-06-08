AZİZ YILDIRIM TRANSFER LİSTESİ: Aziz Yıldırım kimleri transfer edecek? Vedat Muriç, Kim Min-jae Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Fenerbahçe’de uzun süredir merakla beklenen olağanüstü genel kurulun ardından kulübün yeni başkanı belli oldu. Sarı-lacivertli camianın önemli isimlerinden Aziz Yıldırım, kongrede aldığı 17.245 oyla yeniden başkanlığa seçilerek 8 yıl aradan sonra göreve döndü. Daha önce 20 yıl boyunca kulübün başkanlığını yürüten Yıldırım’ın yeniden göreve gelmesi, yalnızca yönetim değişikliği anlamına gelmiyor. Tecrübeli başkanın göreve gelir gelmez transfer çalışmalarına hız vermesi, yeni sezon öncesinde camiada büyük bir heyecan oluşturdu. Peki, Aziz Yıldırım kimleri transfer edecek? Vedat Muriç, Kim Min-jae Fenerbahçe'ye gelecek mi? Detaylar...

AZİZ YILDIRIM TRANSFER LİSTESİ

Aziz Yıldırım’ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından gözler doğrudan transfer çalışmalarına çevrildi. Yeni yönetimin öncelikli hedefleri arasında hem Süper Lig’de hem de Avrupa arenasında rekabetçi bir kadro oluşturmak bulunuyor.

Bu doğrultuda yürütülen çalışmalar kapsamında listenin ilk sıralarında Serhou Guirassy, Vedat Muriç ve Kim Min-jae yer alıyor. Başkanlık süreci boyunca temasların sürdürüldüğü belirtilen isimlerle ilgili görüşmelerin hız kazandığı ifade ediliyor.

Özellikle taraftarın yakından tanıdığı ve geçmişte sarı-lacivertli formayla önemli performanslar sergileyen futbolcuların gündeme gelmesi, transfer dönemine olan ilgiyi daha da artırmış durumda. Yeni yönetimin, sezon hazırlıkları başlamadan önce önemli hamleleri sonuçlandırmayı hedeflediği belirtiliyor.

Fenerbahçe’de oluşturulacak yeni kadro yapılanmasının merkezinde yer alan bu isimler, kulübün kısa vadeli hedefleri açısından kritik önem taşıyor.

AZİZ YILDIRIM KİMLERİ TRANSFER EDECEK?

Göreve gelir gelmez transfer çalışmalarını hızlandıran Aziz Yıldırım ve ekibi, daha önce başlatılan temasları sonuçlandırmak için yoğun bir diplomasi yürütüyor.

Sarı-lacivertli yönetimin öncelikli planları arasında hücum hattını güçlendirmek ve savunma bölgesine üst düzey bir takviye yapmak bulunuyor. Bu kapsamda Serhou Guirassy ile her konuda anlaşma sağlandığı, ayrıca oyuncunun kulübü Borussia Dortmund ile de görüşmelerin olumlu şekilde ilerlediği belirtiliyor.

Öte yandan Vedat Muriç için de önemli mesafe kat edildiği ifade ediliyor. Hem oyuncu hem de kulübü Mallorca ile gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu sonuçlandığı aktarılırken, yeni yönetimin açıklayacağı ilk transferlerden birinin Kosovalı golcü olması bekleniyor.

Savunma hattında ise hedefin Kim Min-jae olduğu belirtiliyor. Güney Koreli stoperin yeniden Fenerbahçe forması giymesi için girişimlerin sürdüğü ve kulüp yönetiminin bu transfer üzerinde özel olarak çalıştığı kaydediliyor.

Yeni sezon hazırlıklarının ay sonunda başlayacak olması nedeniyle yönetimin transferleri mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmak istediği öğrenildi. Amaç, yeni isimlerin sezon öncesi kamp çalışmalarına ilk günden itibaren dahil olması.

VEDAT MURİÇ VE KİM MİN-JAE FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Fenerbahçe taraftarının en çok merak ettiği konuların başında Vedat Muriç ve Kim Min-jae’nin yeniden sarı-lacivertli formayı giyip giymeyeceği geliyor.

Vedat Muriç konusunda kulüp kaynaklarına yansıyan bilgiler oldukça olumlu bir tablo ortaya koyuyor. Daha önce Fenerbahçe formasıyla önemli başarılara imza atan deneyimli golcü için hem oyuncu tarafıyla hem de Mallorca ile görüşmelerin gerçekleştirildiği belirtiliyor. Yeni yönetimin açıklamayı planladığı ilk transferlerden biri olarak Muriç’in adı öne çıkıyor.

Kim Min-jae transferi ise daha zorlu bir süreci beraberinde getiriyor. Avrupa futbolunun dikkat çeken savunmacıları arasında gösterilen Güney Koreli yıldız için Fenerbahçe yönetiminin girişimlere başladığı ifade ediliyor. Aziz Yıldırım’ın bu transferde aktif rol üstleneceği, hem oyuncunun menajeriyle hem de Bayern Münih cephesiyle görüşmeleri bizzat yürüteceği belirtiliyor.

29 yaşındaki stoper için Juventus’un da devrede olduğu aktarılırken, İtalyan kulübünün Bayern Münih ile yürüttüğü görüşmelerde henüz istediği aşamaya gelemediği ifade ediliyor. Buna rağmen Aziz Yıldırım’ın Kim Min-jae’yi yeniden Fenerbahçe’ye kazandırmak adına tüm şartları zorlamaya hazır olduğu belirtiliyor.

Sarı-lacivertli yönetimin önümüzdeki günlerde transfer operasyonunda önemli gelişmeler yaşanmasını beklediği, özellikle hücum ve savunma hattına yapılacak hamlelerle yeni sezon öncesinde güçlü bir kadro oluşturmayı amaçladığı değerlendiriliyor. Kongrenin ardından başlayan yeni dönemde gözler artık tamamen transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda.