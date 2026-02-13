Aytaç Şaşmaz kimdir? Sevdiğim Sensin dizisinin Erkan'ı Aytaç Şaşmaz kaç yaşında, nereli?

Televizyon ve sinema dünyasının genç yeteneklerinden biri olarak dikkat çeken Aytaç Şaşmaz, özellikle Sevdiğim Sensin dizisinde canlandırdığı Erkan karakteriyle izleyicilerin ilgisini çekiyor. Peki, kariyerine nasıl başladı, hangi projelerde yer aldı ve hayat hikayesi neler barındırıyor? Genç oyuncunun geçmişten günümüze yükselen popülerliği ve özel yaşamına dair merak edilenler haberimizde…

AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Aytaç Şaşmaz, 4 Ağustos 1998 doğumlu, Türk oyuncudur. Oyunculuk kariyerine 2017 yılında Kötü Çocuk filmiyle başlamış, aynı yıl Star TV'de yayımlanan Söz dizisinde Uzman Çavuş Feyzullah rolüyle dikkat çekmiştir. Başarılı performansları sayesinde kısa sürede Türkiye'nin sevilen genç oyuncuları arasında yer almıştır. Aytaç Şaşmaz, oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşidir.

AYTAÇ ŞAŞMAZ KAÇ YAŞINDA?

Aytaç Şaşmaz 1998 doğumlu olduğundan 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.

AYTAÇ ŞAŞMAZ NERELİ?

Aytaç Şaşmaz, Türkiye'nin Manisa şehrinde doğmuştur.

AYTAÇ ŞAŞMAZ'IN KARİYERİ

Aytaç Şaşmaz'ın oyunculuk kariyeri televizyon, sinema ve internet projelerini kapsamaktadır:

Televizyon: Söz (2017-2019, Star TV), Hekimoğlu (2019-2021, Kanal D), Baht Oyunu (2021, Kanal D), Darmaduman (2022, FOX), Altın Kafes (2023, atv), Sen Ağlama İstanbul (2024-2025, Star TV), Sevdiğim Sensin (2026-günümüz, Star TV).

Sinema: Kötü Çocuk (2017), Aşk Tesadüfleri Sever 2 (2020), Hatıran Yeter (2024), Mavi Kuş (yakında).

İnternet projeleri: Zeytin Ağacı (2024, Netflix), Kaosun Anatomisi (2025, Max), Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi (2025, Netflix).

Müzik:"Barındığım Hikaye" (2020) ve "Vazgeçme" (2022) adlı single'ları bulunuyor.

Ödüller arasında 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncu ve Türkiye Gençlik Ödülleri ile çeşitli genç yetenek ödülleri yer almaktadır.

Aytaç Şaşmaz, kısa sürede hem televizyon hem sinema hem de dijital platformlarda kendine sağlam bir yer edinmiş, genç kuşağın sevilen oyuncularından biri olmuştur.