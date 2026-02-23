Ekranların yeni dizisi Aynı Yağmur Altında, yayınlanan ilk bölümüyle sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler özellikle "Aynı Yağmur Altında 3. bölüm tek parça full nereden izlenir?" sorusuna yanıt ararken, diziyi yasal ve kesintisiz izleyebilecekleri platform araştırılmaya başlandı. İşte Aynı Yağmur Altında 3. bölüm izleme linki ve detaylar…

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Vurulmasının ardından Ali'nin hayata tutunma mücadelesi başlarken, Rosa vicdanı ve mecburiyetleri arasında büyük bir sınav verir. Koray, yaşananları kendi lehine çevirmek için tehlikeli bir oyun kurarak tüm okları başka bir yöne çevirmeyi başarır.

Hastanede bulunan bir kanıt, iki aile arasındaki imkansız aşkın kapılarını aralamaya başlar. Ali, Rosa'yı kurtarmak için yaralı haliyle zamana karşı yarışırken Rosa, sevdiklerini korumak adına kalbini susturan o zor kararı verir.

Aydan ailesinin evinde yaşanan büyük yüzleşme, her şeyi başladığı yere döndürürken Ali, beklemediği bir suçlamayla karanlık bir kuyuya sürüklenir.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Aynı Yağmur Altında, Londra'dan İstanbul'a uzanan çarpıcı bir aşk ve kader hikâyesini izleyiciyle buluşturuyor. İnsan hakları savunucusu olan Rosa'nın hayatı, Londra'da katıldığı Gazze protestosu sırasında yaşadığı beklenmedik bir olayla tamamen değişir. Aldığı darbe sonrası ölümcül bir hastalıkla yüzleşen Rosa, aynı zamanda hiç tanımadığı babasından gelen gizemli bir telefonla geçmişine doğru bir yolculuğa çıkar.

Bu yolculuk onu İstanbul'a sürüklerken, kader Rosa'yı protesto sırasında kısa bir an için karşılaştığı Ali ile yeniden bir araya getirir. Farklı dünyalara ait olan bu iki insan, kısa sürede derin bir aşka sürüklenir. Ancak bu aşk; aile baskıları, inanç çatışmaları ve karanlık sırlarla dolu büyük tehditlerle sınanacaktır. Dizi, aşkın bedelini, kaderin kaçınılmazlığını ve insanın kendi geçmişiyle yüzleşmesini etkileyici bir dille anlatıyor.

AYNI YAĞMUR ALTINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Beliz'in nikah masasında patlayan silahı ve intihar girişimi, Ali'yi Rosa'nın gözleri önünde büyük bir yalana mecbur bırakır. Rosa, Ali tarafından ihanete uğradığını düşünürken, Koray ise Ali'yi ortadan kaldırmak için karanlık bir planı devreye sokar.

Rosa'nın öldüğünü sandığı babası Aytekin, aslında büyük bir intikam planı için saklanır. İki aile arasında verilen gerilimli akşam yemeği, inançların ve gururların çarpıştığı sert bir hesaplaşmaya dönüşür.

Ali, aşkı için her şeyi göze almışken Rosa, Ali'yi korumak için kalbini paramparça eden o son yalanı söyler. İkilinin imkansız aşkı ağır bir sınava girer.

AYNI YAĞMUR ALTINDA OYUNCU KADROSU KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Genç ve deneyimli isimleri bir araya getiren dizinin oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Aynı Yağmur Altında dizisinde rol alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

• Nilsu Berfin Aktaş – Rosa Sofia Martinez

• Burak Tozkoparan – Ali Aydan

• Hülya Avşar – Fazilet

• Fikret Kuşkan – Umur Karanoğlu

• Deniz Uğur – Hümeyra Aydan

• Levent Ülgen – Faik Aydan

• Erkan Can – Mürsel Duran

• Mine Çayıroğlu – Tülin Karanoğlu

• Taro Emir Tekin – Koray Karanoğlu

• Bahar Şahin – Beliz Karanoğlu

• Birand Tunca – Kerem Aydan

Ayrıca Sarp Bozkurt, Türkü Turan, Aleyna Bozok, Selin Işık, Taha Baran Özbek, Lara Aslan, Eftelya Bilen, Eda Şölenci, Sibel Atasoy, Hakan Eratik, Gonca Sarıyıldız, Fatih Doğan, Özlem Başkaya, Uğur Çevik, Koray Kadirağa, Orhan Eşkin, Halil İbrahim Kalaycıoğlu ve Timur Ölkebaş da dizinin geniş oyuncu kadrosunda yer alıyor.

AYNI YAĞMUR ALTINDA HANGİ KANALDA?

Aynı Yağmur Altında'yı ATV ekranlarından izleyebilirsiniz.

AYNI YAĞMUR ALTINDA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri Londra ve İstanbul olmak üzere iki farklı şehirde gerçekleştirildi. Londra'da geçen protesto sahneleri hikâyenin politik ve evrensel boyutunu güçlendirirken, İstanbul'da kullanılan dramatik ve tarihi mekânlar dizinin duygusal atmosferini derinleştiriyor. Bu iki şehir arasında kurulan görsel ve duygusal bağ, dizinin uluslararası etkisini artırıyor.