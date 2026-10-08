İstanbul'da 7 katlı binanın çökme anı kamerada

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İstanbul'un Maltepe ilçesinde 7 katlı bir binanın ilk 3 katının çöktüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Cevizli Mahallesi'nde sabaha karşı meydana gelen çökme, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ENKAZDAN 5 YARALI ÇIKARILDI

Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta saat 05.40 sıralarında meydana gelen çökmenin ardından bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın ayakta kalan üst katlarında mahsur kalanlar tahliye edilirken, enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, yaralanan 6 kişiyi binadan çıkardı.

VALİ GÜL: BİNANIN KALAN KISMI DA ÇÖKEBİLİR

İstanbul Valisi Davut Gül "Bina 1987 yılında yapılmış, çöken 3 katta dükkan ve 4 daire vardı. Binanın kala kısmı da çökebilir" açıklamasını yaptı.

BİNANIN ÜST 2 KATI KAÇAK ÇIKTI

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, çöken binanın üst 2 katının kaçak olduğunu açıkladı. Kayıtlara göre 12 dairenin bulunduğu apartmanda toplam 33 kişi yaşıyordu. Binanın alt katında ise bir tekstil atölyesinin faaliyet gösterdiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından ilgili ekipler bölgeye sevk edilirken, yaşanan olayla ilgili adli süreç de başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın incelenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında 1 Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

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