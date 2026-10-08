KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?

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Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanmasının ardından bir adayın yaşadığı büyük hayal kırıklığı sosyal medyada gündem oldu. Daha fazla net yapmasına rağmen bir önceki sınavla aynı puanı aldığını gören genç kadın, gözyaşlarını tutamadı.

"ŞAKA MI BU?"

Sonucunu gördüğü anda gözyaşlarına hakim olamayan kadın, yaşadığı şoku şu sözlerle dile getirdi: "Aaa aynı puanı almışım yeniden! Şaka mı bu? Nasıl bu kadar fazla net yapıp bundan aynı puanı aldım?"

Kaynak: Haberler.com