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KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?

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KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu? Haber Videosunu İzle
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?
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KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte daha fazla net yapmasına rağmen bir önceki sınavla aynı puanı alan genç kadın gözyaşlarına boğuldu. O anları sosyal medyada paylaşan adayın "Nasıl bu kadar netle aynı puan gelir?" tepkisi gündem oldu.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanmasının ardından bir adayın yaşadığı büyük hayal kırıklığı sosyal medyada gündem oldu. Daha fazla net yapmasına rağmen bir önceki sınavla aynı puanı aldığını gören genç kadın, gözyaşlarını tutamadı.

"ŞAKA MI BU?"

Sonucunu gördüğü anda gözyaşlarına hakim olamayan kadın, yaşadığı şoku şu sözlerle dile getirdi: "Aaa aynı puanı almışım yeniden! Şaka mı bu? Nasıl bu kadar fazla net yapıp bundan aynı puanı aldım?"

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıNuri Aksu:

Ben KPSS sonuçlarına da pek güvenmiyorum .

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Haber YorumlarıCiwan:

Al benden de o kadar Nuri Bey

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Haber YorumlarıOguz Korkmaz:

Hele size hiç güvenilmez...

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Haber YorumlarıCoşkun aydogan:

kamu sömürücüler

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Haber Yorumlarızwktnktmgp:

genele bakılır. en fazla yapanın sonucu 100 olarak alınır. kalan puanlama onu baz alarak yapılır.

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