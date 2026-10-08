Estetik ameliyat sonrası kahreden ölüm! Acılı babadan özel hastane hakkında skandal iddia

İzmir'de burun estetiği ameliyatının ardından hayatını kaybeden Hatice Öncü'nün ölümüne ilişkin adli süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Otopsi raporu, ameliyatın yapıldığı hastaneden istenen belgelerin Adli Tıp'a ulaşmadığını ortaya koyarken acılı aile, sürecin bilerek uzatıldığını ileri sürdü.

Özel Metropol Hastanesi'nde estetik burun ameliyatı olan Hatice Öncü, ameliyat sonrasında gelişen komplikasyonlar nedeniyle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Öncü, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

RAPORDA DİKKAT ÇEKEN İFADE

Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan otopsi ve adli tıp inceleme raporu tamamlandı. Raporda, soruşturmayı yürüten makamların ve Adli Tıp'ın resmi talebine rağmen ameliyatın yapıldığı özel hastanenin operasyon notlarını ve epikriz raporunu kuruma ulaştırmadığı belirtildi.

İzmir Grup Başkanlığı'nın 30 Nisan 2026 tarihli resmi yazısıyla ameliyat ve tedavi ayrıntılarının istendiğinin hatırlatıldığı raporda, "Özel hastanede uygulanan ameliyatın ve tedavinin ayrıntılarını belirten, ameliyat notunu içeren epikriz raporu incelenmek üzere istenmiş olmakla birlikte, otopsi raporunun düzenlendiği tarihe dek tarafımıza gönderilen herhangi bir belge bulunmadığından, otopsi raporumuz mevcut tıbbi belgeler ve otopsiden elde edilen tespitler göz önüne alınarak düzenlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

DOSYA İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Ailenin şikayeti üzerine İzmir Morg İhtisas Dairesi, dosyanın nihai karar için İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu'na gönderilmesine karar verdi.

"HASTANE YETERSİZSE, O AMELİYATI YAPMAYACAKTINIZ"

Kızının ölümünün üzerinden 6 ay geçmesine rağmen raporun tamamlanamamasına tepki gösteren baba İbrahim Öncü, şunları söyledi:

"Ölümünden 6 ay geçti. Daha hala Adli Tıp raporu tamamlanmadı. Epikriziyle ameliyathanedeki monitör kayıtlarını Adli Tıp'a vermediklerinden dolayı süreç İstanbul'daki Adli Tıp'a gitti. Orada da şu an soruşturma başladı. Sağlık Bakanlığı'na süreçle ilgili tekrar ifade verdim. Benim bir baba olarak, kızıma ne oldu o Metropol Hastanesi'nde? Neyi eksikti? Ne cihaz eksikti de benim kızımın akciğerinde ve beyninde ödem oluştu? Ne yetersizdi de küçücük bir operasyonda kızım öldü? Hiç kimse güvenip de kendi parasıyla bir doktorun masasında, özel bir hastanede canını teslim edip yatmayacak mı? Hastanede donanım sağlıklı değilse o ameliyatı yapmayacaksınız. Milletin canını yakmayacaksınız. Benim canım yandı, benim kızım yandı; başkasının canı yanmasın."

"DEVLETE MEYDAN OKUR GİBİ BELGE SAKLIYORLAR"

Hastanenin süreci bilerek geciktirdiğini iddia eden Öncü, kızının ameliyata engel bir sağlık sorunu bulunmadığını savundu. Öncü, "Kızımın sağlık durumu çok iyiydi, ilk defa ameliyat oldu. Zaten Adli Tıp raporundaki değerlerine baktığımızda ameliyata engel hiçbir durumu yoktu. Sadece akciğerinde ve beyninde ödem oluştuğunu gösteriyor. Buradaki Adli Tıp raporumuz eksik kalıyor. 'Hastane bu iki belgeyi neden vermiyor?' diye savcılığa tekrar dilekçe yazdım" dedi.

Hastanenin aileye başsağlığı dilemediğini ve kendilerini aramadığını da öne süren Öncü, "Şunu düşünüyorum: Hastane benim epikrizimle ameliyathanedeki monitör kayıtlarını Adli Tıp'a ve İstanbul'a niye göndermiyor? İzmir'deki Adli Tıp raporuna ve Sağlık Bakanlığı'na vermediler. Devlete meydan okur gibi belgeleri saklıyorlar, vermiyorlar. Benim Adli Tıp raporum eksik kalıyor, kızımın ölüm sebebi tamamlanmıyor. Yoğun psikiyatrik tedavi görüyorum, ilaç kullanıyorum. Bu süreç beni çok yordu. 'Kızım neden öldü?' diyorum, dosyaya eksik belge ve çözülemeyen monitör sunuyorlar" ifadelerini kullandı.

"SÜREÇ KASTEN UZATILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Ailenin avukatı Ayşe Gizem Tan da hastanenin sorumluluktan kaçmaya çalıştığını ileri sürdü. Tan, "Adli Tıp raporunda hastane tarafından sunulmayan epikriz notları ve ameliyat görüntülerinin tamamlanması için Adli Tıp tarafından bir süre tanındı. Bu süre tabii ki karşı tarafça bu eksikliklerin tamamlanması yönündeydi; fakat belli oluyor ki bu eksiklikler bilinçli olarak oluşturulmakta ve süreç uzatılmaya çalışılmakta. Fakat bu durum haklılığı geciktiremeyeceği gibi ihmallerin de üstünü kapatamayacaktır" diye konuştu.

Tan, "Biz gerekenin ivedilikle yapılmasını, eksikliklerin tamamlanarak Yüksek Sağlık Kurulu tarafından incelemelerin bitirilmesini ve bu vahşete sebebiyet verenlerin gerekli cezaları alması yönünde elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umarım en kısa sürede neticelenir" değerlendirmesinde bulundu.

NİHAİ KARARI İSTANBUL ADLİ TIP VERECEK

Eksik belgelerin soruşturma dosyasına girmesinin ardından anestezi ve ameliyat sürecinde tıbbi kusur, ihmal ya da gecikme bulunup bulunmadığı, İstanbul Adli Tıp Kurumunun vereceği nihai kararla netlik kazanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı